Los alcaldes mineros dicen que no tuvieron poder de decisión en la gestión de los fondos mineros

La Asociación Comarcas Mineras (ACOM) rechazó esta mañana la responsabilidad de los ayuntamientos en el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las gestión de los fondos mineros. Su presidente, Mario Rivas, dio cuenta, además, de la "escasa ejecución" de los planes mineros objeto de fiscalización (98-05, 2006-2012 y 2013-18), "no por no haber gestionado bien o mal las ayudas, sino porque no llegaron para poder gestionarlas".

Defendió Rivas que "lo poco que llegó se ha empleado para dignificar nuestros territorios con la dotación de unos servicios básicos y actuaciones de mejora de infraestructuras". Obras que, como destacó, "en otros municipios se financiaban desde la comunidad autónoma con fondos propios y en los nuestros con fondos mineros, no existiendo una adicionalidad en las ayudas, concepto que desafortunadamente no trata el Tribunal de Cuentas en su informe".

La entidad reclama que, de cara a los futuros fondos, "se ponga en marcha de forma específica una oficina estadística u observatorio de datos para el análisis cualitativo y cuantitativo de los planes estratégicos y las actuaciones".

Para remarcar su falta de responsabilidad sobre la gestión, el presidente de ACOM señaló que "sólo en Asturias había un criterio de reparto, en Castilla y León y en Aragón, la influencia de los ayuntamientos en las decisiones de las mesas regionales de fondos mineros era testimonial, incluso inexistente en Aragón". La asociación que engloba a los municipios mineros está intentando de que cambie esta situación de cara al futuro, teniendo un papel destacado en la toma de decisiones.