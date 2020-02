Los concejos mineros alegarán contra el reparto de los fondos verdes

Los alcaldes mineros también aprovecharon su comparecencia de ayer para hablar de futuro, tanto respecto a los fondos mineros como a la transición justa. El presidente de la Asociación Comarcas Mineras (Acom), Mario Rivas, anunció que la entidad presentará alegaciones "en quince días" a los fondos verdes de la Unión Europea. "No vamos a consentir que estos territorios que han sufrido cierres continuados para cumplir los objetivos vayan a quedar en la cuneta, son unos municipios que no han recibido nada y además no hay un reparto justo ni se conocen los criterios", señaló Rivas, Las alegaciones se presentarán tanto a la Comisión Europea como a las comunidades autónomas y al Gobierno central".

En cuanto a los fondos mineros, el vicepresidente de Acom, Mino García, señaló que "estamos intentando que los criterios de reparto sean objetivos y que la financiación llegue a tiempo, esos recursos pendientes tienen que llegar, hasta entonces no se puede hablar de transición justa", remarcó. De todos modos, los alcaldes mineros dieron cuenta de retraso que todavía se está produciendo, ya que se había anunciado que firmarían alguno de los convenios durante 2019 -primer año de prórroga para el plan 2013-2018- pero no ha sido así. "Tenemos hasta el año 2023 de plazo, si no llegan los fondos tendremos importantes pérdidas económicas", resaltó García. Rivas, por su parte, defendió que fue Acom la que solicitó las prórrogas "y tenemos dudas". Sobre este último plan se comprometieron 133 millones para las comarcas mineras, de los que 97 corresponderían a Asturias. De no firmarse pronto, podrían correr el riesgo de perderse.