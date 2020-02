Unidas por Llangréu critica la obra de las piscinas de Pénjamo

Las obras ejecutadas recientemente en las piscinas de Pénjamo "no garantizan la seguridad", denuncia Unidas por Llangréu. "Un mes después de iniciar los trabajos la inseguridad sigue existiendo, las obras efectuadas no evitan la entrada al recinto y cualquiera puede colarse sin ningún tipo de impedimento porque no hay cierre", aseguró el portavoz de la formación, Jesús Sánchez.

Considera que estas actuaciones se iniciaron para "acallar las protestas de los vecinos" y que "es lamentable que un mes después la inseguridad se mantenga en la instalación, donde hay un alto riesgo de caídas" comentó el concejal de Unidas por Llangréu. Sánchez pidió a la Alcaldesa, Carmen Arbesú, que "puesto que no esta dispuesta a exigir la reparación y puesta en servicio de las piscinas, al menos requiera al Gobierno regional a que cumpla con su deber de mantener las instalaciones cerradas a fin de evitar accidentes".

Unidas por Llangréu destacó que desde que en octubre de 2010 el Principado decidiese "de manera unilateral el cierre de las instalaciones, no se ha realizado ninguna inversión para mantenerlas, y eso ha generado el deterioro y la ruina". En el mandato anterior, subrayó Jesús Sánchez, desde el Ayuntamiento "se hicieron reiterados requerimientos a la Consejería de Cultura para que tomara medidas aunque fueron desatendidas siempre". El pasado mes un centenar de vecinos se congregaron ante la Casa Consistorial para reclamar la recuperación de las piscinas de Pénjamo.