"En el federalismo los pueblos comparten y unen su destino con su propia personalidad"

La Casa del Pueblo de Pola de Laviana fue el marco de una nueva conferencia de las que se enmarcan dentro de los "Diálogos Políticos" organizados por Socialistas de Laviana y que en esta ocasión contó con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas. El protagonista, fue Enrique Barón, que habló sobre "El federalismo en España y en Europa". El político, abogado y economista fue presentado por Roberto Petón, al frente de la agrupación socialista de Laviana, que dibujó la amplísima trayectoria de Barón.

"Soy federalista desde que tengo uso de razón", sostuvo el conferenciante al inicio de su intervención, al tiempo que mostró su convicción de que "España es una realidad totalmente federalizante y de hecho, las realidades políticas más influyentes del mundo, muchos de los países del G20 son federales"

Barón trazó las grandes líneas del federalismo, insistiendo en la idea de que nace cuando "los pueblos deciden unir y compartir su destino, partiendo cada uno de su propia personalidad". "Que Cataluña sea una nación es muy opinable y de hecho no podemos olvidar que quienes más votaron mayoritariamente la Constitución fueron los catalanes, algo que ahora quema y se obvia de modo intencionado", añadió. Para el exministro "no hay Cataluña y el resto, porque en matemáticas el resto es lo que no cabe y yo estoy convencido de que aquí cabemos todos, en todo caso habría que hablar de Cataluña y los demás, es fundamental tratarse con respeto y más en el mundo de la política donde a título personal, prefiero mil veces la política de gestos a la de insultos".

Otra característica del federalismo es que no concentra el poder en un eje centralista, sino que se trata de un sistema abierto a una negociación continua "pero siempre en el marco de la ley" y de hecho, tal y como mantuvo, "la España autonómica no se define como federal, pero tiene muchos componentes del federalismo".

"El federalismo no es una secta política ni una ideología, hay sistemas muy diversos, incluso en monarquías. Se basa en el Derecho y la lealtad", mantuvo. A preguntas de uno de los asistentes, explicó que "no me parece mal la visita de Pedro Sánchez a Cataluña, no se puede vivir permanentemente en la crispación que algunos han alimentado de modo interesado. No hay nada apara meter una y otra vez el cuchillo en la herida para conseguir réditos electorales".