La Policía avala la reorganización vial del acceso norte a Mieres

Un informe de la Policía Local avala la reorganización del tráfico que se abordó el año pasado en la principal entrada a Mieres, la que transcurre a través de la avenida Méjico. El servicio municipal, según ha confirmado el gobierno local y conocen ya los grupos de la oposición, desaconseja facilitar las incorporaciones desde las calle confluentes que deben realizarse en sentido contrario a la circulación ( a la izquierda). La petición había sido realizada por la Junta de vecinos de San Pedro.

Los conductores que se incorporen a la avenida de Méjico seguirán teniendo prohibido realizar giros a la izquierda para acortar los desplazamientos. La reclamación de los vecinos no cuenta con el respaldo de la Policía Local, que considera que estas maniobras aumentan el riesgo de accidentes en la que actualmente es la zona del casco urbano con un mayor volumen de tráfico. Pese a que el grupo municipal del PSOE ha defendido la reclamación vecinal, el gobierno local de IU parece reacción a desatender las recomendaciones técnicas.

El movimiento vecinal no está de acuerdo con el informe de la Policía Local. El nuevo diseño circulatorio, que busca canalizar el tráfico utilizando la nueva glorieta de Oñón como eje de distribución, no es del agrado de los residentes en esta zona del casco urbano. Se quejan de que la apuesta municipal por articular un circuito pendular entre las dos rotondas que delimitan la citada artería no da repuesta al "notable" aumento del tráfico que ha provocado la reciente apertura del aparcamiento de Oñón.

La avenida de Méjico es la entrada natural a Mieres desde la autovía Oviedo-Campomanes (A-66). Canaliza el tráfico hacia el centro de la ciudad y hacia el barrio de San Pedro. La reciente apertura del aparcamiento público de Oñón, con capacidad para 300 vehículos, ha provocado que muchos conductores opten por recorre toda la calle, de casi un kilómetro de longitud, para hacer uso de este equipamiento. De lo que se quejan los vecinos es que otros muchos conductores, residentes en la zona, son obligados a cubrir el trayecto pese a que contaban con opciones para acortarlo: La reorganización vial ha supuesto eliminar hasta cuatro giros a la izquierda en la avenida de Méjico. Se trata de los accesos a las calles Aller, Riosa, Morcín y Luarca.