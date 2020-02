Alberto Coto: "Nunca pensé que la calle en la que vivo fuera a llevar mi nombre"

A buen seguro no entraba en sus cálculos cuando, siendo niño, regresaba a casa jugando a hacer multiplicaciones y divisiones con los números de las matrículas de los coches que encontraba a su paso. Años después, la calle de La Portilla de Lada, donde está la vivienda de los padres de Alberto Coto y donde él mismo tiene su casa, lleva desde ayer el nombre del calculista langreano, heptacampeón del mundo de cálculo mental y poseedor de 18 récords "Guinness".

Coto lo tuvo difícil ayer para contar a todas las personas que se acercaron a felicitarle y hacerse fotografías con él bajo la placa que lleva su nombre. "Es lo más bonito que le puede pasar a una persona, que en tu propio pueblo, la calle en la que naciste, donde vives, pase a llevar tu nombre. Emocionalmente es muy fuerte y muy guapo. Estoy en una nube".

El calculista langreano expresó que "nunca me imaginé esto, como nunca me imaginé que iba a batir un récord Guinness. Es una gran satisfacción que los vecinos hayan impulsado esto y que la Corporación lo haya aprobado por unanimidad". No dejó pasar Coto lo llamativo de la fecha elegida para el homenaje: 22-2-2020. "¿Sabéis que me gusta el dos, eh?", bromeó con los asistentes al acto, para añadir: "La fecha no se me olvidará nunca; esto es lo máximo que puedo conseguir en la vida".

No opina lo mismo la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, también natural de Lada, que vaticinó muchos éxitos por llegar para Coto. "Felicidades por todo lo que has conseguido hasta ahora y esperamos que todavía te queden muchos logros por delante para poder seguir presumiendo de ti ante quienes no tienen la suerte de ser de Lada", indicó.

Arbesú también resaltó que "nos sentimos orgullosos de ti, de tus logros y de tu compromiso con la sociedad. Este es buen momento para aplaudir, por ejemplo, que hayas cedido tus conocimientos y tu imagen para colaborar en la campaña del Principado para evitar la adicción al juego entre los jóvenes".