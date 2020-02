Ricardo Menéndez Salmón: "En puridad, escribimos para saber por qué escribimos"

"El escritor es una persona igual que las demás, pero con la capacidad de dialogar con aquello que le conmueve y perturba", manifestó el novelista Ricardo Menéndez Salmón. Lo hizo en la presentación de su libro "No entres dócilmente en esa noche quieta", un acto que tuvo lugar en la librería mierense La Llocura y que contó con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas.

Fueron un largo y precipitado vuelo desde China, con la inquietud por el estado de salud de su padre, y también una escena de la película "Interstellar" -en la que la voz de Michael Caine recita el verso del poeta británico Dylan Thomas que da título a esta novela-, los dos "empujones" que provocaron lo que Menéndez Salmón denomina "un chorro de escritura, una ola que acabó llevándome a la playa". Un lugar donde el novelista, a partir del recuerdo paterno, se abre al lector con esta autobiografía. "Se trata de un proceso que, para mí, ha sido también un descubrimiento y en el que, en un principio, no pensé en ser protagonista", afirmó el autor.

En un diálogo mantenido con el también escritor Alejandro Basteiro, Menéndez Salmón sostuvo que "el libro es una declaración de intenciones, de honestidad, verdad y transparencia, el último y el primer libro, pues explica por qué me he decantado por unos temas o no otros". "En esta ocasión, el proceso creativo fue el inverso; la propia historia, la enfermedad de mi padre, me llevó a la necesidad de escribir. Es algo que ha sido sanador, benéfico, casi como un exorcismo, mostrándome como soy, sin la máscara de la ficción y con el orgullo del DNI y el ADN", confesó el exitoso novelista.

Menéndez Salmón hace una reconstrucción de un periplo personal y autobiográfico para acabar descifrando "de dónde provengo para saber adónde voy". Y, desde lo íntimo, las vivencias personales, el escritor desemboca en los grandes temas universales, el amor, la muerte, el tiempo, las relaciones familiares.

"Lo que más me conmueve de la vida pública de este libro es que alguien se acerque para decirme que es un libro espejo", reconoció Menéndez Salmón, que expresa una emoción contenida y una sinceridad imprescindible a la hora de abordar temas dolorosos. "La enfermedad de mi padre secuestró mi recuerdo de él cuando estaba sano, por lo que carezco de ese relato de la infancia", prosiguió el novelista gijonés, que recalca su propósito de veracidad, fidelidad y honestidad. "En puridad, escribimos para saber por qué escribimos", continuó Salmón, que entiende que, mientras que al lector le gusta la trama, el escritor disfruta con el proceso de creación.

"Estaba convencido de que sería un libro sobre mi padre, pero no sabía que acabaría siendo también un libro sobre mí", reconoció el novelista. Así ha nacido un texto cargado de referencias musicales y cinematográficas, "procurando escapar de la endogamia en la que a menudo cae la literatura".