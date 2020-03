La acusada por abandonar a su bebé en HUCA admite los hechos y acepta 18 meses de cárcel

P. C. P., acusada por haber abandonado a su octavo hijo, tras nacer en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en Oviedo, aceptó esta mañana los hechos y aceptó una condena de 18 meses de cárcel, durante el juicio que tuvo lugar en el juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo. Inicialmente, la Fiscalía del Principado, que la acusaba de un delito de "abandono de familia", solicitaba una pena de dos años y tres meses, pero el abogado de la defensa logró que redujese su petición, así como también ocurrió con la acusación particular, que ejercía la Consejería de Servicios Sociales del Principado. La mujer, entre sollozos, le comunicó al juez que aceptaba la condena acordada, y salió de la sala. P. C. P. se encontraba actualmente en la cárcel de Villabona.

Aunque se modificó la petición de cárcel por haber aceptado los hechos, lo que no cambió es la propuesta para que se le retire la patria potestad del resto de sus hijos durante un periodo de siete años. Los hechos se remontan al 10 de enero de 2018, cuando la mujer dio a luz en el HUCA, al octavo de sus hijos. Salvo en una ocasión, el 19 de diciembre de 2017, en que fue al centro de salud de Sotrondio, nunca acudió a seguimiento ni a control alguno del desarrollo del embarazo.

La acusada, en contra del criterio médico, solicitó el alta voluntaria al día siguiente del parto, el 11 de enero, y dejó a su hijo ingresado en el centro hospitalario. En unos análisis practicados a la mujer, ésta dio resultado positivo en el control del consumo de cocaína.

El 24 de enero de 2018 se declaró la situación de desamparo del menor recién nacido y se asumió la tutela del mismo por parte del principado de Asturias, así como su acogimiento residencial. Tras su nacimiento, el menor permaneció ingresado hasta el 16 de marzo, tiempo durante el cual la madre solo visitó al bebé en dos ocasiones. Respecto de los otros siete hijos de la mujer, la Administración asturiana acordó también la adopción de medidas de protección.

La Sección de Centros de Menores informó el 25 de mayo de la necesidad de incoar un procedimiento de adopción a fin de integrar al menor en un núcleo familiar estable y adecuado para su completo desarrollo. La Comisión del Menor, en su reunión de 5 de junio, acordó elevar al órgano de decisión una propuesta de medida en iguales términos. Por último, por resolución de 7 de junio de 2018, se acordó el inicio de este procedimiento de adopción.