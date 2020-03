El nuevo parón del soterramiento indigna a la oposición: "Se burlan de los vecinos"

Escándalo, indignación, burla, decepción, hartazgo, abatimiento... Los partidos de la oposición no ahorraron ayer palabras a la hora de describir su malestar ante el nuevo parón que amenaza la conclusión de la obra del soterramiento de las vías de la antigua Feve en Langreo, en marcha desde finales de 2009. El Ayuntamiento de Langreo ha recibido un escrito del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que podría hacer necesaria una modificación del documento que ya fue aprobado por el organismo ferroviario, por el Principado y por el Consistorio a finales del pasado año.

La oposición duda de que, ante esta nueva demora, se acabe la instalación de las vías en el falso túnel y la urbanización de los terrenos liberados (con un coste total de 49,3 millones) en 2022, última fecha prevista. Unidas por Llangréu instó ayer al gobierno local, que por el momento no se ha pronunciado públicamente, "a dar explicaciones y aclararlo todo con detalle". Por su parte, PP y Ciudadanos expusieron que el cambio en el convenio viene motivado por el hecho de que el Adif demanda ahora una mayor aportación económica al Gobierno regional.

Llueve sobre mojado porque no es la primera vez que el soterramiento entra en vía muerta en los despachos. La obra del falso túnel concluyó en septiembre de 2017. Meses después de planteó la necesidad de cambiar el convenio para que el Adif pudiese ejecutar la instalación de las vías. La primera modificación del documento ya fue aprobada por el Ayuntamiento en diciembre de 2018 y, desde entonces, se han tramitado otros tres borradores que, por diferentes motivos, no llegaron a buen puerto. Este sería el quinto.

"Es inexplicable, una burla a los vecinos. Además, la Alcaldesa y el gobierno local no salen a dar explicaciones, lo que está generando más confusión", indicó Jesús Sánchez, portavoz de Unidas por Llangréu, formación que integra a IU, Podemos y Equo. La coalición ya ha pedido oficialmente una copia del documento del Adif. "Todo indica que nos está registrado, al menos nosotros no lo hemos encontrado. Pedimos más transparencia a la Alcaldesa y que recupere el consenso que había sobre esta obra".

En una línea similar se expresó María Antonia García, portavoz del grupo municipal del PP. "En el registro no aparece ese escrito, no sabemos dónde está. Lo poco que conocemos es lo que se nos dijo en la Junta de Gobierno, que al parecer uno de los problemas es que el Adif pide una aportación mayor al Principado. ¿Y qué pasa si Unidas por Llangréu no hubiera preguntado por cómo iba el soterramiento?, ¿se lo hubiera callado el gobierno local? Es una muestra más de su falta de rigor y transparencia". Y añadió: "Es un escándalo y una tomadura de pelo. Dudo mucho que se acabe en 2022; de hecho creo que el PSOE nunca ha tenido voluntad de acabar la obra".

El portavoz municipal de Ciudadanos, Luis Fernández, mostró su "decepción y hartazgo" ante un "nuevo golpe" al proyecto. "Parece ser, por lo que dijeron en la Junta de Gobierno, que el Adif pide más dinero al Principado, además de otros cambios en la redacción del texto. Al igual que los vecinos, estamos cansados de que pongan excusas; no esta nada claro que la obra se acabe en 2022".