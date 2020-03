Los centros de investigación mantienen su actividad a pesar de la crisis sanitaria

La crisis sanitaria del coronavirus no puede con la investigación, que se mantiene en las Cuencas, aunque cambiando algunos hábitos. La mayoría de los investigadores mantienen su actividad con teletrabajo y algunos, incluso, siguen acudiendo a sus centros para poder continuar con sus proyectos.

El Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot), con sede en el edificio de investigación del campus de Mieres, tiene nuevo director, Gil González, que sustituye a Jorge Marquínez tras su designación como nuevo director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. González destacó que los investigadores "siguen trabajando con normalidad desde casa".

Eso sí, hay algunas excepciones, como la de José Luis Rodríguez Gallego, investigador del área de Geoquímica Ambiental del Indurot, que cuenta con un permiso para atender los experimentos en el laboratorio. "Cuando tienes un experimento de laboratorio en marcha no se puede parar, en nuestro caso porque es un experimento bastante caro, pero sólo acudimos cuando es imprescindible", destaca el investigador. Rodríguez Gallego explica que "es un buen momento para redactar trabajos, sobre todo los que están con la tesis o quieren publicar parte de su trabajo". También "estamos preparando proyectos europeos que queríamos pedir en abril, tenemos que trabajar para que, cuando se recupere la normalidad, el parón se note lo menos posible".

En la Unidad Mixta de Investigación en Biodiversidad (UMIB), también en el edificio de investigación del campus de Mieres, el trabajo continúa desde los domicilios. Así lo asegura su directora, Paola Laiolo, señalando que "estamos todos teletrabajando desde casa, tanto el personal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), como el de la Universidad de Oviedo". Y lo confirman sus investigadores, como es el caso de Juan Carlos Illera, profesor del Área de Ecología de la Universidad de Oviedo, al que esta crisis ha pillado en Canarias, donde estaba desarrollando su investigación. "Ahora estoy trabajando con el portátil desde casa porque obviamente no puedo seguir con el trabajo de campo", explica. Illera asegura que "podemos trabajar en la elaboración de manuscritos o análisis estadísticos, que se pueden hacer perfectamente desde casa, eso sí, es más fastidiado el trabajo en el laboratorio, por lo que varios proyectos en marcha se tendrán que posponer, en mi caso tuve que paralizar uno de los proyectos en los que estaba metido porque ahora son los meses fuertes del trabajo de campo, pero por otro lado puedo avanzar en otras cuestiones que tenía en marcha".

Y si a Illera le pilló la crisis en Canarias, Vincenzo Penteriani, también de la UMIB y miembro del grupo de Investigación sobre el Oso Pardo Cantábrico, se encuentra en una aldea del concejo de Lena, donde también continúa su investigación. "Hay muchas cosas que puedo hacer desde casa, escribir artículos científicos y divulgación, lo único que va a crear algún problema son las prácticas de campo, que en principio no se pueden hacer". El investigador señala que "la temporada fuerte de los osos comienza a principios de abril, tendré que retrasarla hasta mediados y ya perdería algunos experimentos, pero esperaré a ver cómo avanza la crisis sanitaria porque tengo permiso para hacerlas como investigador principal".

Los trabajos del Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) de El Entrego también se mantienen en marcha. Los investigadores están desarrollando su labor, en la medida de los posible, desde sus casas. Solo acuden al centro para realizar experimentos ineludibles, según explicó Adolfo Fernández, director del CINN. "Tenemos la indicación de trabajar desde los domicilios y no seguimos comunicando entre nosotros a través de internet. También realizamos así otra parte del trabajo, como todo el tema documental. Las pruebas experimentales que no son aplazables se realizan en el centro, pero cumpliendo todas las medidas de seguridad", apuntó Fernández. La previsión es que el parón derivado del estado de alarma no afecte a la financiación de los proyectos europeos en marcha. "Depende de cada organismo, pero la medida habitual está siendo que el bloque no interferirá en todo este tema", concluyó.