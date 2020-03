La Folixa de Mieres no será cancelada, se celebrará "en cuanto podamos"

El Ayuntamiento de Mieres no renuncia a la Folixa na Primavera, una celebración que estaba prevista para finales del próximo mes de abril. El concejal de Festejos, Juan Ponte, aseguró que la celebración no se va a cancelar, sino que se celebrará "en cuanto podamos hacerla". En cuanto a las fiestas de San Xuan, que tienen lugar en junio, "esperamos poder celebrarlas entonces, y si no, buscaremos soluciones".

La Folixa, una celebración con la que Mieres da la bienvenida a la primavera, estaba fijada para los días 24, 25 y 26 de abril, tal y como se muestra en la web del Ayuntamiento de Mieres. Sin embargo, dada la situación de crisis por el coronavirus, se hace difícil ahora confirmar que pueda realizarse en esas jornadas. "Estamos a la espera de ver cómo evoluciona el tema del coronavirus", destacó Ponte, señalando que, "en ningún caso pensamos cancelarla".

La idea del concejal de Festejos es organizar esta fiesta "en cuanto podamos, siempre extremando las precauciones". Ponte dio cuenta de que el Ayuntamiento de Mieres ya se adelantaron al Estado de Alarma unos días antes aplazando actos convocados "porque para nosotros los primero es la salud, mucho más que la economía".

Eso sí, recalcó que "los festejos son fundamentales para un pueblo como el nuestro". De ahí que no se cancele nada, que en tal caso se aplace. Sobre la Folixa, "servirá para celebrar la vuelta a la normalidad". El responsable municipal de Festejos señaló que "tenemos toda la Folixa programa, y en el caso de aplazarla, sería sencillo hablando con los grupos para cuadrar sus agendas". La Folixa na Primavera tiene dos partes, una musical y folclórica, y otra relacionada con la sidra. Su celebración tiene lugar en el parque Jovellanos de Mieres, donde se coloca un gran escenario para las actuaciones musicales, y una barra con las pipas de sidra que los visitantes pueden degustar de forma gratuita adquiriendo previamente el vaso de sidra oficial de la Folixa.

En cuanto a las fiestas de San Xuan, que tienen su punto álgido el 24 de junio, aún es pronto para ver qué ocurrirá. Ponte aseguró que la intención, actualmente, es "celebrarlas", aunque todo dependerá de cómo avance la crisis sanitaria del coronavirus.