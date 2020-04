La emotiva despedida de la turonesa de Masterchef: "A limpiar y al bar, hay que olvidarse de soñar"

Fue una despedida emotiva. Mónica Longo, la turonesa de Masterchef 8, ha sido expulsada en una gala sin precedentes.

El jurado calificó su plato de "incomible" y, además, tomó la decisión de una doble expulsión: también tuvo que abandonar el programa Adrienne.

"A limpiar y al bar, hay que olvidarse de soñar", señaló una abatida Mónica tras conocer la decisión del jurado. Es limpiadora del IES Valle de Turón y camarera en un bar de Oviedo.

Doblemente abatida. Porque su compañera Adrianne fue eliminada por no coger del supermercado el ingrediente principal del plato. Era hígado de rape, ya que tenían que hacer una receta con vísceras de pescado.

Y Adrianne no lo hizo tras entender mal unas palabras de Mónica.

"Adrienne, no tiene el ingrediente principal", la reprendió el chef Pepe Rodríguez. Junto a Jordi Cruz y Samanta Vallejo-Nágera forma parte del jurado.

"Ha sido culpa mía", replicó de inmediato la asturiana. "Es que no me entendió bien, yo le doy mi ingrediente principal", matizó. Medida que el jurado no consintió.

La doble expulsión generó cierto enfado entre el resto de participantes: "No me lo puedo creer".



"Nos da mucha pena tener que deciros adiós, teníais mucha ilusión", señaló el jurado.

Y el balance final de Mónica: "Me hubiera gustado aprender, evolucionar, conocer€ pero hasta aquí, y ya está".

La turonesa entró en Masterchef ya con un aprobado, una tortilla de huevo de avestruz que no convenció del todo al jurado.

Este último reto no pudo superarlo. "Me lo he pasado pipa. Espero que me cojan en la repesca", concluyó.