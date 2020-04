Los estudiantes del IES La Quintana bailan a ritmo de "Queen"

"I want to break free / I want to break free from your lies..." Así empieza la conocida canción de "Queen" que los alumnos del IES La Quintana han intentado emular desde sus casas para animar el confinamiento debido al coronavirus. Una iniciativa que dedican, sobre todo, a los padres, madres y abuelos.

En total, participaron en el vídeo una treintena de alumnos de segundo de Bachiller, que cantan (en playback) y bailan, como si estuvieran en el vídeo de "Queen". También salen haciendo quehaceres como planchar o fregar los platos mientras bailan.

Este vídeo se suma a los que también han realizado otros centros educativos de las Cuencas, como el IES Cuenca del Nalón, que juntó a sus profesores para cantar "Resistiré", del "Dúo Dinámico".