Mónica Longo, de Turón, expulsada de "Masterchef": "Hay que dejar de soñar"

"A limpiar y al bar, hay que olvidarse de soñar". Abatida, la turonesa Mónica Longo -que limpia el IES Valle de Turón por las mañanas y trabaja como camarera en Oviedo por las tardes- fue expulsada del programa "Masterchef" tras no superar el reto de cocinar un plato con vísceras de pescado. Fue una gala sin precedentes: por primera vez, la expulsión fue doble. También abandonó el programa Adrianne, que no cogió el ingrediente principal del plato -hígado de rape- tras no entender unas palabras de la turonesa. "Ha sido culpa mía", les dijo Mónica a los miembros del jurado Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera.

Pero no había palabras que los ablandaran. El jurado destacó que las normas del programa están para cumplirlas y tampoco aceptaron la negociación de Mónica: "Yo le doy mi ingrediente, es que ha sido culpa mía porque no me entendió bien".

La despedida de las dos concursantes fue una sorpresa desagradable para sus compañeros: "No puede ser", llegaron a decir desde lo alto de la escalera los que ya estaban salvados. Pero sí, fue así. El balance de la turonesa fue uno de los momentos más emotivos del programa: "Me hubiera gustado aprender, evolucionar, conocer... pero hasta aquí, y ya está", afirmó. También reconoció que la experiencia ha sido inolvidable y recomienda a todos los amantes de la cocina a intentarlo, como ella ha hecho.

Un poco más optimista fue su despedida: "Me lo he pasado pipa. Espero que me cojan en la repesca". Quizás aún no es el momento de dejar de soñar.