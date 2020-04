La petición de Vox de desviar los fondos verdes, una "barbaridad" según los alcaldes

Los alcaldes mineros no están dispuestos a perder ni un solo euro de la financiación comprometida para sus territorios. Ni de los fondos mineros, ni de los de transición justa a pesar de la propuesta que el líder de Vox, Santiago Abascal, lanzó en el Congreso de los Diputados pidiendo que se desvíe el dinero de los fondos verdes para hacer frente a las consecuencias del coronavirus.

El presidente de la Asociación Comarcas Mineras (Acom) y alcalde de Villablino, Mario Rivas, afirmó ayer que la propuesta del partido ultraderecha "es una barbaridad". Y criticó que esta formación "desconocer totalmente la realidad de nuestros territorios, así como la deuda histórica que tenemos, su propuesta supone una falta de responsabilidad".

Afortunadamente, y a pesar de las palabras de Abascal, los alcaldes mineros tienen el "compromiso" del Ministerio para la Transición Ecológica de que van a seguir adelante con los procesos iniciados, tanto con los fondos mineros como con los fondos de transición justa. En los primeros, los alcaldes están pendientes de que se empiecen a firmar los convenios de los proyectos ya presentados y aprobados, mientras que con los segundos está abierto el proceso de participación pública en las Cuencas y el Suroccidente asturiano, a la espera de que se inicie en otros territorios.

Desde Acom estudiarán también una respuesta oficial a Vox, si bien, su presidente señaló que tendrá que hablar con el resto de los alcaldes para ello. Además, también están preparando la forma de realizar una junta de la entidad de forma telemática, donde tratar no sólo este tema sino otras materias pendientes.

Santiago Abascal aprovechó su comparecencia en el Congreso de los Diputados del miércoles para dejar clara su postura respecto a los fondos de transición justa. Su apuesta es dejar sin dinero comprometido para estar comarcas donde se han cerrado minas de carbón y centrales térmicas. Abascal afirmó que "necesitamos urgentemente que alguien acuda a Bruselas a exigir que el billón de euros que la Comisión Europea ha comprometido para la transición ecológica se dedique en la próxima década a paliar las consecuencias horrorosas de esta pandemia".

El presidente de Vox indicó también lo que, a su juicio, no debería hacer el Ejecutivo con estos fondos: "Ahora no necesitamos anuncios de la niña Greta ni otros desvaríos progres... Lo que necesitamos es dinero para salvar vidas, salvar empleos y proteger nuestras libertades". Acom no es la única entidad que ha salido a contestar la propuesta de Vox, otras entidades y partidos en los territorios mineros ya han mostrado su rechazo absoluto a las palabras del líder del partido de ultraderecha.