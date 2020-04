CC OO tilda de "inadmisible" la tardanza con la pista deportiva del Beiro

Un año y tres meses después de que se inundase la cancha del centro deportivo Juan Carlos Beiro de Langreo por las riadas la reparación sigue pendiente y la instalación sin uso. La sección sindical de CC OO de la Consejería de Cultura denuncia la "inadmisible y vergonzosa" tardanza en acometer la sustitución del parqué y teme que "se deje pasar otro año". Esta situación "va en perjuicio de la actividad deportiva y de dinamización social y económica para la zona que generan este tipo de instalaciones con entrenamientos, competiciones y eventos de todo tipo que movilizan a miles de personas", indicó Javier Barrientos, secretario general de la sección sindical de CC OO en el departamento regional de Cultura.

Destacó el retraso en "hacer efectiva la indemnización por parte de la compañía aseguradora y que luego, contra toda lógica no supuso el inicio automático de la obra envuelta en un extraño debate sobre el material a reponer (suelo vinílico, que no permite ciertas actividades, o parqué)". Finalmente la Consejería de Cultura decidió, subrayó Barrientos, colocar el mismo material existente ante "la presión de los colectivos, asociaciones y usuarios que alertaban de la importancia de reponer el parqué para mantener actividades como el patinaje o hockey, que con un suelo de vinilo no se podrían hacer".

Aunque los presupuestos regionales disponen de una partida, de 224.236 euros, para ejecutar la obra y existen "recursos económicos aportados por la aseguradora la obra no se termina de concretar y la licitación no sale", denunció CC OO. El sindicato reclama que el proyecto incluya también un sistema de drenaje en previsión de futuras crecidas del río. "Menos excusas y más actuaciones", comenta, tras destacar que desde enero de 2019 "hubo tiempo" para licitar la obra.