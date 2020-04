Mieres pretende utilizar el remanente de tesorería para volver a la normalidad

La vuelta a la normalidad tras la crisis sanitaria del coronavirus exigirá un importante esfuerzo por parte del Ayuntamiento de Mieres, que ya estudia qué medidas tomar para ayudar a los más perjudicados. Su objetivo es utilizar el remanente de tesorería, de algo menos de siete millones de euros. Sin embargo, la legislación actual sólo les permite gastar un 20 por ciento -alrededor de 1,4 millones-, estando una parte ya comprometida para otros quehaceres. El gobierno local analiza ahora la puesta en marcha de subvenciones para compensar el pago de tasas, así como tomar otras medidas a mayores.

El teniente de alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, explicó ayer "no podemos condonar las tasas municipales, estaríamos fuera de la ley, tal y como nos ha explicado la Federación Estatal de Municipios y Provincias (FEMP)". Pero eso no quiere decir que se pueda ayudar de otra manera, como es el desarrollo de subvenciones municipales con las que devolver el dinero abonado previamente. "No sólo eso, también pretendemos elaborar algún tipo de ayuda adicional, pero estamos a la espera de ver cómo se recuperar la normalidad tras la crisis sanitaria", explicó Álvarez. Para apoyar las medidas, "lo ideal sería que pudiésemos contar con más dinero del remanente de tesorería, pero para eso hay que modificar la legislación, algo que no nos compete a nosotros". Y es que aquí hay conceptos como el techo de gasto o la estabilidad que suponen un bloqueo para las intenciones del Ayuntamiento de Mieres. Así que habrá que esperar todavía para conocer las medidas concretas que desarrollará el gobierno local.

Mientras tanto, se extiende la preocupación entre las pequeñas y medianas empresas del concejo, sobre todo las que cerraron. "Estamos en una situación muy difícil, sin precedentes, y es el momento de estar todos unidos para salir de esta lo mejor posible", afirmaba Loli Olavarrieta, presidenta de la Unión de Comerciantes del Caudal. La entidad negoció la bonificación en las tasas de aquellos negocios que estuvieran cerrados para recogida de residuos sólidos y ocupación de la vía pública.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Mieres amplió en un mes el periodo para el pago del padrón, y no se descarta una nueva ampliación en función del avance de la actual crisis sanitaria.