Dimite un edil de Morcín tras agredir con una azada a un vecino en La Piñera

Suceso sin precedentes en Morcín. El concejal de Medio Rural, Ángel Fernández, agredió a un vecino con una azada. Según fuentes conocedoras del caso, el suceso tuvo lugar en la tarde del miércoles. Entre los dos hombres, añadieron, "había ya rencillas de antes". El concejal ya ha informado al equipo de gobierno y al alcalde, Mino García, de que presentará su renuncia al acta de edil. Tendrá que ser el lunes, ya que la Casa Consistorial estará hoy cerrada por el Día del Trabajador.

El conflicto entre estos dos vecinos de La Piñera viene de lejos. Las mismas fuentes indicaron que los dos hombres se habían "enzarzado por un problema con el ganado" hace ya un tiempo. En aquella ocasión, "se dieron palos los dos", afirmaron vecinos de la zona, y terminaron en el Juzgado. "Es una enemistad que viene de muy atrás y que esta vez parece que ha llegado demasiado lejos".

No parece que hubo testigos oculares de lo ocurrido, aunque vecinos de la zona sí confirmaron que habían escuchado "una discusión muy acalorada" entre los dos implicados. Esa disputa pudo ser la que desencadenó la agresión con la azada por parte del concejal al agredido, de unos setenta años de edad.

El alcalde de Morcín, Mino García (IU), contestó ayer con mucha prudencia a las preguntas de este diario: "Hay una investigación abierta y yo ahí no puedo entrar". "Es algo que nadie desea que ocurra y que no beneficia a nadie", destacó. Y añadió: "Es un suceso con el que no puedo estar de acuerdo de ninguna manera". Confirmó que el concejal le ha informado ya de la presentación de su renuncia.

El agredido permanece hospitalizado. El presunto agresor, ante el juez, alegó que había actuado en defensa propia. Está en libertad con una orden de alejamiento de 300 metros.