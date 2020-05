El PSOE de Mieres propone 20 medidas para la reactivación económica

El PSOE en Mieres sostienen en referencia a la actual crisis sanitaria que "nuestra posición ha sido la de colaborar con el equipo de gobierno en todo lo que fuese necesario para atender las medidas urgentes que surgiesen en cada momento, poniéndonos a su disposición, haciendo recomendaciones y aportando ideas, sin utilizar esta grave situación para realizar cualquier tipo de enfrentamiento político".

Los socialistas mierenses defienden la necesidad de abrir una etapa "que necesita la puesta en marcha de una serie de ideas sobre las que, desde la participación del conjunto de fuerzas y representación social, podamos encarar la recuperación económica y social de nuestro municipio".

Para ello, desde el Partido Socialista, plantean distintas propuestas que creemos pueden ser de utilidad en estos momentos y que harán llegar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mieres mediante el Registro Municipal.

A continuación se detallan las propuestas del Partido Socialista de Mieres:

1. Es necesario poner medidas fiscales de exención y reducción de tasas, demora y fraccionamiento de las tasas de agua, alcantarillado, basura a las empresas y autónomos con cierres forzosos. Así como a la población que haya perdido su empleo o sus ingresos.

2. Línea de subvenciones directas a autónomos y pymes. En las bases debe reflejarse el compromiso por mantener el empleo, durante un periodo no inferior a un año, al menos en un 75% previo al estado de emergencia.

3. Elaboración de un Plan local de apoyo, modernización del tejido empresarial local, favoreciendo la diversificación y la implantación de empresas de manufacturas a pequeña y mediana escala.

4. Para impulsar ese tejido productivo es necesario poner medidas para facilitar la comercialización y el consumo. Subvenciones para creación de páginas web y cursos sobre manejo de las mismas para facilitar la venta online del comercio.

5. Revisión de las condiciones de utilización del dominio público para instalaciones que generen empleo. Aumentar zonas con restricciones de circulación, favorecer espacios peatonales (instalaciones de terrazas, venta ambulante, mercados€) Con especial atención a la comercialización de productos de proximidad y mercados locales.

6. Permitir instalaciones de venta temporal en zonas de recreo, paseo fluvial y sendas.

7. Priorizar aquellas licencias de obras y apertura que generen actividad y empleo en el concejo.

8. Mejorar la conexión a internet y complementar la conectividad para el uso de nuevas tecnologías para impulsar la implantación de empresas en la zona rural

9. Inclusión de obligado cumplimiento en toda la contratación municipal de cláusulas sociales que favorezcan la contratación de personal que no reciba ninguna prestación.

10. Colaboración del Ayuntamiento en la desinfección de locales para facilitar su apertura.

11. Fomentar el uso de espacios públicos para actividades que faciliten la conciliación familiar, no solo campamentos infantiles, con horarios flexibles.

12. Campañas de promoción y atracción turística, de comercio.

13. Incremento en la formación con talleres de empleo, incrementando los contratos en prácticas.

14. Acuerdo con VIPASA para ayudas complementarias al alquiler de viviendas de VPO y de alquiler en el mercado libre, así como el aplazamiento o fraccionamiento de los alquileres de VPO.

15. Ubicación de mecanismos para desinfección de manos en distintos puntos del municipio, incluidos los vehículos de la empresa municipal de transportes.

16. Ordenación de la circulación peatonal con dirección única por cada acera de forma temporal. Señalización horizontal con información de interés en distintos puntos del municipio como recordatorio de las medidas de seguridad.

17. Incremento partida presupuestaria para becas de comedor y adquisición de material escolar para las familias más necesitadas de cara al próximo curso.

18. Plan urgente de limpieza de vía pública, alcantarillado, incluyendo siega y desbroce de zonas verdes. Y en cuanto sea posible su uso en parques infantiles, gerontológicos de forma diaria.

19. Mercado dominical. Ampliación de espacios y señalización de seguridad del mercado dominical, permitiendo instalar puestos en distintas calles próximas a la ubicación actual.

20. Control de las medidas de seguridad en especial en lugares como plaza de abastos y mercado, entre puestos y usuarios.