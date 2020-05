Una "chorizada" de envío urgente

Unos chorizos impuntuales y un disgusto que va a tardar en pasar. Magdalena García se siente más cerca de su hija, que vive en Menorca, enviándole paquetes desde Caborana (Aller) que le recuerden a su tierra. Y, en estos tiempos tan difíciles, quiso tener un detalle especial con ella: hacerle llegar productos cárnicos asturianos -chorizos, criollos y pinchos morunos, entre otros- a través de una empresa de mensajería. Le aseguraron que, si pagaba 58 euros, el envío llegaría a Menorca en 18 horas. Esto fue el miércoles al mediodía, el paquete aún no ha llegado a su destino. Dice Magdalena, de 71 años y "con una paga muy pequeña", que no le duele el dinero. "Me duele la falta de seriedad, que la empresa responsable no dé la cara y me den la explicación que me merezco".

Los paquetes a Menorca son frecuentes, pero es la primera vez que le ocurre esto. "Siempre lo mandaba por Correos, en 24 horas. Esta vez fui a preguntar y me dijeron que, con la situación actual, no podían garantizarme que llegara en el plazo", explica la allerana. Ya en la carnicería, vio pasar a un mensajero de la empresa en la que encargó el envío. "Le pregunté y, delante de mí, llamó a la oficina". Le dieron dos precios: algo más de treinta euros para que el paquete estuviera en Menorca en 48 horas y 58 euros para el envío de 18 horas. "Escogí el segundo, no me importaba. Solo quería tener este detalle con mi hija". En total, se gastó 140 euros en el paquete (envío y contenido). Llamó a su hija el jueves, para preguntarle qué le había parecido la sorpresa. Pero no los chorizos no habían llegado. Tampoco el viernes. Ni el sábado. "Supongo que llegarán mañana (por hoy), en el mejor de los casos", dice Magdalena García, muy disgustada con lo ocurrido.

Falta de atención

"No es el dinero", reitera. Es la forma en la que la ha tratado la empresa de mensajería: "El viernes les llamé sesenta y una veces (lo tiene grabado en el historial del móvil)". De esas sesenta y una vez, recibió respuesta a la última: "Una chica me dijo que me cogerían los datos y que me devolvería la llamada. Sigo esperando por una respuesta. Digo yo que tanto no costaría mirar en el ordenador dónde estaba el paquete y el porqué del retraso".

Nada. Ni una explicación: "Supongo que hay mucha gente en esta situación, por los tiempos en los que estamos. Y puedo entenderlo todo". Lo único que pide, añade, "es que den la cara y me digan 'nos equivocamos'. Solo pido eso". Bien poco es.