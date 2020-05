Abrir Fuentes y Cotobello: las claves para el turismo estival en Aller, según el PP

Cotobello y la apertura de Fuentes de Invierno en verano. Estas son las dos claves que pondrá sobre la mesa el concejal Juan Antonio del Peño (PP) para la recuperación del sector turístico del concejo en los próximos meses. "El despoblamiento, los increíbles paisajes, la gastronomía y, sobre todo, los recursos naturales pueden hacer de nuestro concejo un referente turístico ante la 'nueva normalidad'", destacó el edil del grupo municipal del PP.

Y dentro de esos conceptos, según del Peño, hay dos lugares clave: la estación de Fuentes de Invierno y el alto de Cotobello (conocido en el mundo del ciclismo como "cima Chechu Rubiera"). "Es imprescindible la promoción del puerto de Cotobello como referente de la mayor área recreativa de Asturias", destacó Juan Antonio del Peño. Y este impulso, añadió, pasa por "solicitar al equipo de gobierno allerano que haga las gestiones con la empresa Humosa para comprar los terrenos y para que se agilice la adquisición del antiguo edificio de oficinas de Hunosa para transformarlo en refugio de montaña".

La otra medida de impulso del turismo que propone del Peño es "desestacionalizar" Fuentes de Invierno y convertirla en "un lugar para la práctica deportiva durante todo el año". Es una medida que ya se había valorado anteriormente, pero el actual Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no lo permite. "Consideramos que estamos en un momento sin precedentes y que hay que actuar con agilidad para no perder oportunidades", concretó el concejal.

Desde su punto de vista, Fuentes de Invierno es un lugar "perfecto" para otros deportes no vinculados a la nieve. Estos son, entre otros, el ciclismo, el barranquismo, el senderismo... en definitiva, resumió del Peño, "todos aquellos deportes que no impliquen vehículos a motor y que no dañen el medio ambiente. Son actividades que, además, sí están permitidas en la otra estación de esquí de Asturias (la de Valgrande-Pajares, en Lena).

"En estos momentos tan críticos para el sector, el aprovechamiento de los recursos naturales de nuestro concejo es un importante recurso dinamizador y recuperador de la economía en esta época de crisis", señaló del Peño. Que también hizo un llamamiento a la unión de las fuerzas políticas: "No es momento para la discusión".