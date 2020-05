Cs pide habilitar los telecentros de San Martín para exámenes universitarios

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio ha reclamado al equipo de gobierno municipal que "habilite los diferentes telecentros del municipio para facilitar a los universitarios que puedan realizar los exámenes finales en ellos". "Tanto la Universidad de Oviedo como la Universidad de Educación a Distancia (UNED) han decidido que los exámenes del segundo cuatrimestre se realizarán de forma telemática, lo que puede suponer un agravio comparativo, ya que no todos los alumnos cuentan con las mismas oportunidades, ya que hay familias que no disponen de conexión a internet en sus domicilios o las que la tienen no es la óptima, algo habitual en las zonas rurales", indicó el portavoz de Ciudadanos en el Consistorio de San Martín, Javier Hurtado.

Hurtado argumentó que "hemos registrado un escrito en el Ayuntamiento solicitando al equipo de gobierno municipal que ponga a disposición de los universitarios de San Martín los telecentros existentes en el municipio para que puedan realizar sus exámenes con todas las garantías, ya que estas dependencias municipales cuentan con una conexión a internet rápida y segura".

Primaria

El dirigente local de Ciudadanos en el concejo de San Martín remarcó que a los estudiantes de "educación primaria y secundaria se les han facilitado ordenadores y tarjetas de conectividad" pero "lamentablemente a los estudiantes universitarios no se les ha tenido en cuenta, ya que no se les ha facilitado ningún tipo de herramienta para que puedan seguir formándose durante esta crisis sanitaria", indicó Hurtado, que pidió que puedan disponer de los telecentros para completar las pruebas.