Fallece "Quilino el de Polio", enlace de la guerrilla antifranquista y voz contra el olvido

Adiós a una voz que siempre luchaba contra el olvido.

El "enlace" de la guerrilla antifranquista, Aquilino Fernández -conocido como "Quilino el de Polio"- ha fallecido esta mañana en su domicilio. Tenía 92 años, una memoria intocable y una empatía infinita.

Así lo recordarán siempre sus "camaradas" de Izquierda Unida. "Era una persona tremendamente comprometida, siempre preocupado por los más débiles", ha asegurado Luis Álvarez Payo, miembro de la directiva de IU Mieres, exconcejal y exdiputado de la coalición de izquierdas.

"Estamos hoy todos muy fastidiados, él luchó mucho por la libertad de todos. Estamos todos rotos", ha asegurado la coordinadora de IU de Mieres, Beatriz Álvarez.

Una de sus últimas apariciones públicas fue el acto de homenaje que le rindieron sus compañeros en la Casa de Cultura de Mieres. Lleno absoluto.

Dicen los que lo conocieron bien que, siempre que hablabas con "Quilino el de Polio", aprendías algo. Aquel día no defraudó: "Yo no guardo rencor , ni odio. No quiero revanchas. Sólo pido que se cierren las heridas; que las familias que tanto tiempo han llorado a sus muertos puedan recuperar sus cuerpos".