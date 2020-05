Las labores de desbroce y limpieza se intensifican en Langreo con más turnos

El Ayuntamiento de Langreo ha potenciado esta semana la campaña de desbroce y limpieza en los cementerios y márgenes de las carreteras locales y las sendas peatonales del concejo. "El área de Servicios Operativos ha reforzado los dos relevos que, en horario de mañana y tarde, asumen esas tareas para acometer el trabajo que no pudo atender durante la etapa más dura de congelación de las actividades a causa de la emergencia sanitaria del coronavirus y la declaración del estado de alarma", indicó el gobierno local.

Los medios técnicos y humanos consisten en dos tractores -uno propio y otro de la Mancomunidad del Valle del Nalón- y nueve operarios que "se dedican en cada turno a limpiar, segar y acondicionar diferentes espacios públicos del concejo". El personal que se ocupa de esas labores se ha visto reforzado temporalmente con trabajadores cuyas tareas habituales son otras.

"Los trabajos ya han acabado en algunos sitios, como la senda del río Triana. A los vecinos de zonas donde aún no hemos empezado les pido paciencia y les garantizo que vamos a llegar hasta ellos. La vegetación explota con la primavera y no podemos estar en todos los sitios a la vez, pero no quedará ninguna parte del concejo sin limpiar", señaló el concejal delegado de Servicios Operativos, José Manuel Álvarez. El paseo fluvial que sigue el curso del río Nalón es otro espacio donde los paseantes pueden ver actividad estos días.

Las labores se desarrollan también en todas las carreteras de titularidad municipal. "Los accesos a todos los pueblos del concejo deben ser seguros y la maleza en las cunetas es un riesgo que vamos a eliminar", apuntó el concejal. En los cementerios, cuyo estado de conservación preocupa a muchos vecinos, también se han acelerado los desbroces. "Sé que son espacios que importa ver bien cuidados a muchas personas", concluyó.