El Ayuntamiento de Mieres reparte miles de mascarillas a través del comercio local

El Ayuntamiento de Mieres está colaborando con el comercio local para facilitar el reparto de mascarillas. En las últimas semanas se han entregado más de 2.000 protecciones y en estos momentos se está haciendo una nueva entrega.

La concejal de Hostelería y Comercio, Beatriz Flores, apuntó ayer que se está haciendo un esfuerzo para intentar que toda la población haga un uso correcto de las mascarillas. "Inicialmente las repartimos entre los establecimientos que permanecieron abiertos durante el confinamiento y, ahora, con la desescalada, vamos dando cobertura al resto".

Por su parte, Protección Civil sigue también con el reparto de protecciones por todo el concejo, prestando especial atención al transporte público. El Ayuntamiento ha adquirido cerca de 25.000 mascarillas. Algunas de ellas están adaptadas para ser utilizadas por niños. Este material en concreto fue repartido en su momento por la "Patrulla canina", la comitiva lúdica que durante semanas recorrió el concejo animando a los más pequeños a cumplir con la dura cuarentena.

El masivo reparto de mascarillas, con todo, no está siendo del gusto de todos. El PP se mostró ayer disconforme, no con la medida, sino con su gestión. "Este reparto lo vemos bien, pero la ausencia de criterios y la acción populista lo convierte en otro fuego de artificio más que lanza IU para intentar parecer que hacen algo", señaló el portavoz popular, Fernando Hernández. Y añadió: "Familias que optan a las becas de comedor escolar, familias con todos los miembros en el paro, familias dentro del programa de la ayuda social o simplemente los ancianos que se ven impedidos para poder ir a la farmacia a comprar, estos si son los claros necesitados de que se les proporcione mascarillas y no un reparto aleatorio".