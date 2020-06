El PP y el Principado se enzarzan por los fondos de reactivación de las Cuencas

"Los fondos de Transición Justa no se recibirán en Asturias si el Gobierno del Principado no devuelve todo lo que debe al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras correspondiente a los fondos del carbón que no se han ejecutado", entre ellos los del soterramiento de las vías de la antigua Feve en Langreo, aseguró ayer la portavoz parlamentaria del PP, Teresa Mallada. Sin embargo, poco después, el Gobierno regional negó que Asturias corra peligro de no percibir los fondos de Transición Justa.

La directora general de Energía. Minería y Reactivación, Belarmina Díaz, indicó que "no sólo no están en peligro los fondos de transición justa, sino que tampoco lo están ningún otro fondo o convenio sobre el que está trabajando el Gobierno de Asturias en este momento" porque el Principado está al día en sus obligaciones con la Administración General del Estado. Señaló además que la portavoz parlamentaria del PP "ha confundido" el fondo verde de la Unión Europea con los convenios de transición justa, un mecanismo articulado por el Ministerio de Transición Ecológica para apoyar a las personas y territorios más afectados por el proceso de descarbonización de cara a impulsar un nuevo tejido productivo y la creación de empleos alternativos.

Mallada recalcó que en el caso del soterramiento, "son 18 millones de euros, pero desconocemos la cifra total de todos los proyectos con cargo a fondos mineros que no han sido ejecutados en plazo y cuyos fondos habrá que devolver", señaló en la visita a la nueva estación ferroviaria de Sama, que no entró en funcionamiento al no haber finalizado las obras del soterramiento. El PP está recabando información para conocer el importe. El Instituto del Carbón dictó en 2016 varias resoluciones solicitando el reintegro de cuantías procedentes de fondos mineros que no se ejecutaron en plazo, así como los intereses devengados desde que el Principado recibió los fondos.

Mallada subrayó que el Principado recurrió los distintos expedientes ante la Audiencia Nacional y solicitó la suspensión cautelar "aunque ha dicho que esa moratoria no cabe y el Gobierno del Principado está obligado a pagar todos esos fondos que no se han ejercitado en plazo". El Instituto del Carbón reclama 12,5 millones de euros, que se corresponden con la cantidad entregada según el convenio de 2006, afirmó. A esta cantidad se le añadirían otros cuatro millones de euros (16,5 millones en total) en concepto de intereses.

Además, el Ejecutivo autonómico ya abonó 1,7 millones de euros con cargo a los presupuestos del año 2019 por los intereses devengados en el plazo entre que el Principado solicitó suspensión cautelar hasta que le fue denegada (de febrero de 2017 a noviembre de 2019). "La mala gestión de los fondos mineros de los gobiernos socialistas está más que representada en esta obra", aseveró la portavoz parlamentaria del PP.

El Ejecutivo regional lamentó que "Mallada desconozca la diferencia entre los fondos mineros, que dependen del Gobierno de España, y otros mecanismos de reactivación de las comarcas mineras como el fondo de transición justa que anunció la Comisión Europea. Ambos dependen de ámbitos competenciales diferentes y no tienen relación de causalidad". El Principado también le pide que explique la razón por la que el PP tuvo parados los convenios de fondos durante cuatro años, desde octubre de 2013.