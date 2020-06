Denunciado un vecino de Langreo por insultos a unos trabajadores

Un vecino del distrito langreano de Sama fue denunciado ayer ante la Policía por lanzar insultos racistas contra una pareja de trabajadores de nacionalidad venezolana que estaban trabajando junto en la sede de la Asamblea Local de Cruz Roja en Langreo. Estos trabajadores, que se dedican a desinfectar las furgonetas de Cruz Roja, trabajaban sin mascarilla cuando el denunciado les increpó por no llevar esa protección. Los trabajadores respondieron que no era necesario porque estaban guardando las distancias de seguridad y no había riesgo con otras personas. El hombre, en lugar de aceptar sus explicaciones, siguió adelante y llegó a insultarles con frases como "Iros a vuestro país". También llamó a la Policía, que se personó en el lugar y, como los trabajadores aseguraban, dio cuenta de que no necesitaban usar mascarilla. Tras este suceso, los trabajadores acudieron a las dependencias policiales para denunciar los insultos del hombre.