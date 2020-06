Langreo estudia habilitar otro acceso rodado a los Talleres de Conde

El Ayuntamiento de Langreo tiene en su agenda la construcción de un acceso a los Talleres del Conde desde la parcela que ahora ocupa Felguera Melt, modificando el proyecto que se financiará con fondos mineros. El plan inicial contempla viales entre el centro deportivo Juan Carlos Beiro y estadio de Ganzábal y un parking como punto de partida para el futuro desarrollo de un recinto ferial.

El ejecutivo municipal valora la opción de este nuevo acceso aunque la crisis sanitaria ha provocado que el proyecto no se encuentre, en estos momentos, entre las prioridades. "No lo descartamos. Urbanísticamente no habría problema para desarrollar el acceso en unos terrenos que pueden tener varios usos", aseguró la Alcaldesa, Carmen Arbesú. Para ejecutarlo sería necesario llegar a un acuerdo de adquisición con Duro Felguera, propietaria de la parcela de Felguera Melt, que está siendo desmantelada.

Pero, dada la situación actual, se tendría que "analizar la disponibilidad económica del Ayuntamiento". Si finalmente fuese posible la construcción del acceso rodado utilizando la parcela de los Talleres del Conde se tendría que valorar si se mantiene la entrada proyectada también o se prescinde de ella. Este proyecto para habilitar una vía de entrada a la parcela que fue propiedad de Duro Felguera fue incluido en el mandato pasado entre las actuaciones a financiar con fondos mineros. No formaba parte del listado inicial de proyectos a ejecutar pero la insistencia del Ayuntamiento de Langreo, que amenazó con acudir a los tribunales, logró que se incluyese entre las iniciativas a financiar.

Esta actuación tiene un presupuesto que ronda los 2.630.000 euros. Otro proyecto al que se destinarán estos fondos está vinculado también con los Talleres del Conde. Es la restauración de los suelos contaminados, que tiene un coste de 162.000 euros. El proyecto primigenio para el recinto ferial, de 2010, contaba con un presupuesto de 8,5 millones, 7,4 de ellos de fondos mineros y 1,1 del plan europeo "Feder". El proyecto pasaba por aprovechar la estructura de las dos naves para insertar un armazón en el que se instalarían los pabellones del ferial. La iniciativa acabó diluyéndose y se intenta recuperar ahora.

En el mandato pasado, el Consistorio langreano había presentado también un proyecto para construir un acceso peatonal con el futuro recinto ferial, que no fue incluido entre las actuaciones a financiar.

Sí se incluye en los fondos mineros correspondientes a Langreo la mejora de la eficiencia energética de 258 viviendas de promoción pública construidas en el distrito de Lada, que precisa de una inversión de siete millones de euros, y la conexión de los polígonos de La Moral y Valnalón.