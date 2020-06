Mieres precisa un plan especial para impulsar el pozo Santa Bárbara y el poblado de Bustiello

El Ayuntamiento de Mieres plantea la necesidad de establecer un plan especial tanto para el pozo Santa Bárbara, ubicado en el valle de Turón, como para el poblado minero de Bustiello. Ambos espacios tienen la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC), y este plan especial, como destacó el concejal de Cultura, Juan Ponte, "va más allá de decidir los usos, sino que tendrá en cuenta otros conceptos, como la arquitectura".

El pozo turonés, propiedad de Hunosa, fue restaurado años atrás por el Gobierno central. Desde entonces, el Ayuntamiento de Mieres se encuentra negociando con la compañía estatal para lograr su cesión. Algo que ocurrirá en los próximos meses, si bien, eso no es lo único que preocupa al gobierno local, sino que, como apunta Ponte, "tenemos que ir más allá, con un plan especial". Y es que no es sólo pensar la utilidad que se le va a dar al pozo una vez que esté en manos del Consistorio, "sino que es algo más global". De momento, se conocía la intención de que la antigua explotación minera acoja un espacio expositivo. Se había cerrado un acuerdo de colaboración con la Fundación Sanatorio Adaro para exponer parte de su equipamiento más antiguo. Pero no es la única idea. "Queremos alejarnos del tema museístico, ya está demostrado que eso no funciona, hay que ir a más", resaltó el concejal. En este sentido, también está el proyecto de fondos mineros para el desarrollo de un vivero de empresas, que se ubicaría en las inmediaciones del pozo.

La explotación fue rehabilitada en el año 2015. En esta intervención se recuperaron los dos castilletes, la sala de compresores y el pozo de ventilación. La recuperación de la sala de compresores, construida hace un siglo, en 1915, y modificada en 1960 supuso la obra más importante. Los trabajos contaron con un presupuesto de un millón de euros procedentes del Gobierno central, aunque finalmente se ejecutaron por 662.483 euros.

En cuanto al poblado minero de Bustiello, la atención se centra sobre todo en el hospitalillo, propiedad del Principado. Estas instalaciones cerradas desde hace años se ofrecerán a empresas con la intención de que vuelvan a tener vida y acabar con el abandono. Al igual que Santa Bárbara, tiene la consideración como BIC. No sólo el hospitalillo, sino todo el poblado minero, que cuenta con una parte importante de viviendas. Al igual que Santa Bárbara, precisará de un plan especial que permita su desarrollo. La declaración de Bustiello como BIC llegó en el año 2017.