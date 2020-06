Huelguistas de una firma de El Musel cortan el tráfico en el Corredor del Nalón

La organización EBHI en llucha cortó ayer por la mañana el Corredor del Nalón a la altura de Barredos (Laviana) con una barricada de neumáticos ardiendo en protesta por los despidos y el ERTE que se han producido en la terminal granelera de El Musel, EBHI.

Aunque en un principio se desconocía quiénes habían sido los responsables del corte, éstos no tardaron mucho en reconocer la autoría a través de su perfil de "Twitter". Allí, la organización publicó un vídeo en el que se aprecia cómo llegan, todavía de noche, a la zona donde iban a colocar la barricada; cómo la montan y, finalmente, cómo le dan fuego.

En el vídeo también aparecen mensajes sobreimpresos donde señalan, en asturiano, que "hace treinta días que empezó la huelga de hambre/ vamos al Corredor del Nalón, donde crecieron Adrián Barbón (presidente del Principado) y Enrique Fernández (consejero de Industria), como no están escuchando, vamos a seguir en la lucha de cuatro que la empezaron, dos compañeros continúan en huelga de hambre, esto no es sólo por los despidos, sino por la dignidad de la clase obrera ya llevan 30 años deshaciendo Asturias y lo que nos viene encima, acaba de empezar, queremos soluciones o habrá que seguir luchando". El corte se produjo a primera hora de la mañana, pero a las 7.50 horas ya estaba despejado. Para apagar la barricada fue necesaria la presencia de una dotación de Bomberos, así como de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que desviaron a los coches por la carretera interior que une Blimea con Barredos. La organización ha realizado en las últimas semanas diversas protestas por las decisiones de la compañía, aunque hasta ahora no se habían acercado a las comarcas mineras para realizar una barricada como la que ayer se vivió en el Corredor.