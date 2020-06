Mujeres que deslumbran de pies a cabeza

"Camparina" es el nombre con el que se conoce en Asturias a las mariposas, insectos lepidópteros, que, en el cristianismo primitivo, eran un símbolo del alma. En China, fueron utilizadas como símbolo de la felicidad y la alegría conyugal, y para los nativos americanos, representan cambio, alegría y color.

Un cambio con mucha alegría y colorido es lo que también representan para Nely González, quien hoy inaugura en Sama de Langreo una nueva tienda de moda femenina a la que ha bautizado como "Camparina". Especializada en ropa de fiesta y ceremonia, aunque también con prendas muy versátiles que pueden llevarse con look más casual, este establecimiento supone el broche de oro a un sueño que González tenía desde hace tiempo. Tras 18 años dedicada al mundo de la estética, por fin ha visto materializada una inquietud que llevaba una temporada rondándole la cabeza. "He trabajado como esteticista en centros de belleza y en alguna perfumería que tenía algo de ropa, y durante esa etapa me di cuenta de que me gustaba mucho ese mundo", confiesa González. Casada y madre de una niña de tres años, este invierno decidió liarse la manta a la cabeza, y el 13 de marzo pudo firmar el contrato de alquiler del local en Sama. Poco podía pensar ella que al día siguiente se decretaría en estado de alarma nacional y, aunque el covid-19 le causó más de un quebradero de cabeza, sobre todo cuando tuvieron que parar las obras, hoy, 15 de junio, por fin puede abrir las puertas de "Camparina", una boutique que, como su dueña indica, "está destinada a mujeres de entre 25 y 45 años a las que le guste la moda sin demasiadas estridencias y con aires juveniles", es decir, que les guste vestir con prendas con líneas sencillas, con cortes versátiles y favorecedores en todo evento y celebración.

En ocasiones, el éxito de un atuendo lo marcan los complementos, y por ello Nely González no sólo contara con prendas de marcas nacionales, algunas de ellas como Violeta Vergara, exclusivas en la región puesto que no se encontrarán en otros establecimientos de moda, sino también con bolsos, cinturones, pendientes, anillos, diademas o tocados, complementos, estos últimos que, en su opinión, deben potenciarse más en el Principado. Asimismo, al ser una tienda dedicada principalmente a ropa de fiesta y ceremonia, González ofrecerá un completo asesoramiento para que sus clientas no se salten el protocolo relativo al vestir en ninguno de los eventos a los que acudan.

Aunque debido al estado de alarma en el que aún se encuentra la región, no habrá ninguna fiesta de inauguración, sí que desde hoy "Camparina" estará abierta para que las mujeres de Sama y del resto de la región encuentren en sus instalaciones esas prendas con las que marcar estilo y deslumbrar allí donde vayan. Eso es lo que hacen las mariposas.

Instagram: @camparinamoda

Facebook: @camparinamoda