Las empresas del polígono de Baíña, obligadas a trabajar sin internet por las tardes

Los polígonos de Mieres esperan tener fibra óptica en 2021. El Principado comunicó en enero tanto al Ayuntamiento como al propio tejido empresarial local que las actuaciones en los parques de Baíña, Vega de Arriba, Fábrica de Mieres y Gonzalín se irán acometiendo a lo largo de este año en paralelo con otras actuaciones previstas en el entorno de estos espacios industriales. A la espera de la actuación, los polígonos siguen teniendo graves limitaciones a la hora de acceder a un servicio tan esencial como internet.

El polígono de Baíña sufre desde hace tres semanas caídas de la red que se hacen especialmente perceptibles durante las tardes: "A partir de las seis nos solemos quedar prácticamente sin cobertura. De hecho, en varias ocasiones hemos tenido que utilizar los datos de nuestros teléfonos móviles para hacer las gestiones más urgentes", explican los portavoces de las empresas afectadas.

De momento, los operadores no han dado solución a la queja de las empresas. "El problema añadido es que a última hora de la tarde no suele haber técnicos disponibles. Hasta la fecha no han identificado el origen de la merma del servicio durante las tardes".

El Principado abordará en breve un proyecto que permitirá mejorar y en algunos casos directamente implantar el acceso a internet en decenas de pueblos de Mieres, entre otras zonas, de Turón, el valle de San Juan, el Padrún, Cenera, San Tirso y Rozadas de la Peña. La llegada del ADSL a la zona rural del concejo se enmarca dentro del Plan de Extensión de la Banda Ancha (PEBA). La intención de la administración regional es incluir los polígonos industriales en esta actuación.