Mierenses en el Mundo, sin premiados en esta edición

Aunque este año no haya en Mieres unas fiestas de San Xuan al uso, la asociación Mierenses en el Mundo sí cumplirá con su cita anual en las celebraciones, pero será algo diferente. Este año no habrá premiados, tal y como explicó la presidenta, Loli Olavarrieta. En su lugar, se rendirá homenaje a todos los galardonados durante los últimos once años en una gala que promete ser, cuanto menos, emotiva.

La celebración está prevista para el próximo día 24 a la una de la tarde en el auditorio Teodoro Cuesta de Mieres. El aforo está limitado a 97 personas, así que las entradas, que serán gratuitas, pueden reservarse en el teléfono 985 451 953 (dos por persona). Se recogerán el mismo día, entre las diez de la mañana y la una de la tarde, en la Casa de Cultura. ¿Y que habrá? Pues Marta Quintero y Marco Castañón están preparando un evento "en el que rendiremos homenaje a todos los premiados", apuntó Olavarrieta. Para ello, han solicitado a los galardonados que les envíen un vídeo que será proyectado en la gala. No será un acto muy largo, "pero esperamos apelar a las emociones de todos". Además, se emitirá online en las redes sociales para que nadie, esté donde esté, se quede sin verlo.

La presidenta de Mierenses en el Mundo explicó que este año no hay premiados "porque era muy difícil juntar al jurado, además con las restricciones que hay actualmente, nos era muy difícil que los galardonados acudiesen también a la gala de Mieres". Por poner un ejemplo, el premiado del año anterior, el arquitecto Carlos Fueyo, vino de Estados Unidos. Por otro lado, la embajadora de la mierensía actual, la deportista Lucía García, mantendrá este reconocimiento durante un año más.