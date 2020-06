El recorte en la guardia de Campomanes es algo "puntual", según Salud

La supresión de la guardia en el consultorio médico de Campomanes (Lena) es algo "provisional, que se recuperará en septiembre". Esa fue la explicación que le ofrecieron ayer a la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, desde la gerencia del área sanitaria VII, que engloba los concejos de Mieres, Lena y Aller. La regidora lenense mantendrá hoy una reunión con los responsables sanitarios donde exigirá un compromiso "por escrito". Aún así, pretende sondear que no se trate de un problema económico ya que, como explicó", hay que invertir todos los medios económicos posibles en sanidad, ya hemos comprobado su importancia durante la crisis sanitaria del coronavirus".

La regidora mantuvo ayer un encuentro con los vecinos de Campomanes a los que trasladó las explicaciones de la gerencia del área sanitaria. También les dejó claro que "no queremos que se pierda la guardia de Campomanes". Y es que, como apuntó, "se han dirigido a mi varios médicos en activo para explicarme que sí hay médicos disponibles, lo que ocurre es que no se quieren pagar las guardias". Por ello, en la reunión de hoy tratará de defender la guardia de Campomanes para recuperarla "cuanto antes". En caso de que no sea posible, la alcaldesa de Lena espera el "compromiso por escrito" de que la guardia se recuperará cuando termine el verano.

La polémica surgió tras la denuncia del sindicato Cemsatse -formado por los sindicatos SIMPA (médicos) y SATSE (enfermeras)-, que aseguró el pasado viernes que la gerencia del área sanitaria del Caudal tenía previsto suprimir una guardia en Campomanes. Esto, tal y como explicó la alcaldesa, "sería dejar sin atención a cientos de vecinos y a la entrada de Asturias desde la Meseta. Es una pérdida para toda la región". Por eso se decidió ayer a contactar directamente con la gerencia para pedirles explicaciones y después trasladárselo a los más afectados, los vecinos de Campomanes. Gema Álvarez espera contar con el apoyo del resto de grupos municipales "para aunar esfuerzos, ya que esto es algo que nos preocupa a todos".

Desde la crisis sanitaria por el coranavirus, la gerencia anunció que las guardias de Pola de Lena y Campomanes se unirían en La Pola. Así permanecerían dos equipos -dos médicos y dos enfermeras- en el centro de salud. Ahora, según el Cemsatse, los planes pasan por mantener esos dos equipos hasta las ocho de la tarde. A partir de esa hora, quedaría un único equipo en Pola de Lena.