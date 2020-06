San Martín contratará a cinco jóvenes en prácticas durante un año

San Martín del Rey Aurelio contratará en prácticas a cinco trabajadores durante un tiempo de un año. El programa de empleo en prácticas del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio se pondrá en marcha antes de fin de mes. Los contratados será personas desempleadas menores de 30 años en las ocupaciones, para desarrollar funciones de arquitectura, género y diversidad, trabajo social y administrativo. Los contratos tendrán una vigencia de un año y a jornada completa.

El objetivo de estos contratos es que los jóvenes adquieran habilidades, competencias, capacidades y actitudes que les generen una mayor empleabilidad laboral. "Consideramos que estos contratos en prácticas son fundamentales en la medida en la que proporcionan experiencia laboral a chavales que han finalizado sus estudios recientemente, que si bien cuentan con los conocimientos de su disciplina profesional carecen de las competencias laborales para poder acceder al mercado laboral", valoró el concejal de Empleo, Honorino Montes.

El gobierno de San Martín remarca la trascendencia de adquirir experiencia. "Con estas contrataciones temporales contribuimos a romper ese círculo vicioso de 'no tengo trabajo porque no tengo experiencia y no tengo experiencia porque no tengo trabajo' que afecta a muchos jóvenes en paro con dificultades para ser contratados por las empresas. Desde el Ayuntamiento les ayudaremos a desarrollar esa experiencia práctica que necesitan", apostilló Montes.

El proceso de selección para la contratación de los desempleados está en marcha en estos momentos y se resolverá próximamente de manera que la incorporación gradual de los seleccionados se concretará en las próximas semanas. Los contratados se integrarán en los departamentos de Servicios Sociales, Oficina Técnica de Urbanismo e Igualdad.

Estar inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias son dos de los requisitos que se han exigido a los solicitantes, además de la justificación de la titulación para cada ocupación.