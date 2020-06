Unidas por Llangréu acusa al PSOE de usar el plan de empleo en la batalla política

Unidas por Llangréu niega que el plan de empleo del concejo esté en riesgo y acusa al equipo de gobierno local (PSOE) de "utilizar a los trabajadores de este programa en la batalla política". El ejecutivo municipal había asegurado que el programa "corre peligro y está en el aire" debido a la aprobación, en el último pleno municipal, por parte de Unidas por Llangréu y el PP de una enmienda en contra de una modificación de crédito que reservaba 58.000 euros para la adquisición de un tractor y tres vehículos.

"No se pone en riesgo el plan de empleo. Nuestra enmienda busca que no se gaste dinero en cuestiones que no son imprescindibles y dedicarlo a las medidas contra la crisis", destacó el portavoz de Unidas por Llangréu, Jesús Sánchez. Considera el edil que el Ayuntamiento "tiene que aprovechar los medios municipales actuales". "Cuando IU y Somos accedimos al gobierno municipal no había ningún tractor y compramos uno, y ahora quieren adquirir más", dijo.

Sánchez remarcó que si esa inversión en maquinaria fuese necesaria para el plan de empleo, como afirma el PSOE, tendría que haber sido incluida en el presupuesto de este ejercicio ya que "sabía que habría este programa". Pero no lo hizo, "lo que demuestra que es prescindible" y ahora, añadió, "utiliza a los trabajadores en la batalla política, lo que no es ético".

Unidas por Llangréu destacó que el plan de empleo se desarrolló en el concejo con los medios actuales. "Hay que aprovechar los medios municipales. En momentos de escasez hay que apretarse el cinturón, pero el gobierno pretende mantener la estructura de gasto", añadió. Esta situación "responde, a nuestro entender, a un problema de competencias en el grupo socialista entre las concejalías de Medio Rural y Servicios Operativos, que debería resolver la Alcaldesa. La relación no pasa por el mejor momento y se generan cargas innecesarias para los vecinos al crear una infraestructura propia para la concejalía de Medio Rural". Si antes se concentraban los Servicios Operativos en una concejalía atendiendo a las zonas urbana y rural, aseveró, "ahora en cada uno de esos departamentos se quiere una estructura y maquinaria propia".

El portavoz de Unidas por Llangréu afirmó que "no se puede decir que hay riesgos económicos y hacer inversiones no imprescindibles". El único riesgo que puede haber relacionado con el plan de empleo es, comentó Sánchez, "que se realicen actuaciones en terrenos que no son del Ayuntamiento, que correspondan a Hunosa. Supongo que habrán firmado algún convenio".