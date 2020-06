Torre afirma que "no hay medios" para el plan de empleo por culpa de la oposición

El concejal de Medio Rural del Ayuntamiento de Langreo, Francisco Torre, aseguró que "con las condiciones que defienden Unidas por Llangréu y el PP, por mucho que digan, el Ayuntamiento no tiene medios para poder organizar el Plan de Empleo. Es imposible". Por eso, pidió a la oposición consenso y negociaciones "para reconducir la situación". Torre se refirió a la aprobación, en el último Pleno municipal, por parte de Unidas por Llangréu y el PP de una enmienda en contra de una modificación de crédito que reservaba 58.000 euros para la adquisición de un tractor y tres vehículos.

Mientras, la portavoz municipal del PP, María Antonia García, afirmó que el Plan de Empleo "no corre peligro por este motivo, si es por otras razones...". "El gobierno sigue manteniendo una partida para comprar otro tractor. Menudo parque móvil de tractores que quiere reunir", dijo la edil, que pregunta al ejecutivo si detrás de los posibles problemas para la puesta en marcha del programa "podría estar que se han detectado problemas porque el proyecto contempla actuaciones en terrenos de Hunosa".

Torre apuntó, en respuesta al portavoz de Unidas por Llangréu, Jesús Sánchez, que no es su intención arrastrar a ninguna batalla política a los trabajadores. "Son 28 empleados que han pasado el reconocimiento médico y solo esperan incorporarse", señaló. Sánchez había asegurado que la enmienda aprobada "no pone en riesgo el Plan de Empleo y que solo busca que no se gaste dinero en cuestiones no imprescindibles y dedicarlo a las medidas contra la crisis".

Explica el concejal de Medio Rural que "no es cierto, al contrario de lo que dice el señor Sánchez, que, con los medios de los que ya dispone el Ayuntamiento pueda hacer el plan". "Y eso no es algo que diga el equipo de gobierno por criterios políticos, es lo que afirman los informes de los técnicos responsables de los Servicios Operativos y Medio Rural. ¿Cómo se van a realizar los trabajos sin los medios imprescindibles? ¿Se desplazarán en sus propios coches?", añadió.

Torre afirmó que el año pasado el gobierno de IU y Somos "destinó más de 26.000 euros al alquiler de vehículos y maquinaria. Será porque no los había". "Tal vez, como gestor que fue, debería explicar la razón por la que el plan anterior superó en más de 150.000 euros el coste previsto", manifestó. El proyecto, centrado en la creación de pastos y la lucha contra las especies invasoras, pasó, sostuvo, por una mesa con representantes de todos los grupos y de los sindicatos "sin objeciones". "Ahora se ponen palos en las ruedas", comentó Torre que indicó que, aunque tendría que comenzar el próximo mes, están "dispuesto a negociarlo".

El PP espera que esta situación "no tenga que ver por las discrepancias internas del gobierno, que son evidentes" y resalta que el PSOE "no ha convencido ni a su socio preferente, Ciudadanos".