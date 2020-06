Intentan robar en la nave de Triman en Alsasua y la plantilla teme no cobrar

Nueva vuelta de tuerca en el complicado proceso de liquidación del grupo Triman Minerals, con dos plantas en Mieres -Vega de Arriba y Loredo- y sede principal en Alsasua. La Administración Concursal ha denunciado un intento de robo en la nave de Navarra. Este hecho se produce después de que, tras una diligente investigación de la Policía Nacional de Mieres, se detuviera a tres personas por robar material valorado en 1,5 millones de euros. El suceso ha acalorado la preocupación de los trabajadores, a los que la empresa adeuda más de un millón de euros en salarios y liquidaciones impagadas.

"Esta administración concursal quiere informar que, el 3 de enero de 2020 se interpuso denuncia por robo en las instalaciones de Alsasua", explican los administradores en el último informe entregado a los trabajadores y al que ha tenido acceso este diario. Matizan que "entraron a la nave varios individuos durante la madrugada de dicho día". "Se ha revisado la nave y los activos sitos en ella, no habiendo percatado material sustraído o desperfectos significativos", añaden en el informe.

Palabras que no tranquilizan del todo a los extrabajadores de la firma, declarada en concurso de acreedores en abril de 2018. "No sabemos lo que está pasando, no se nos informa puntualmente". Temen, principalmente, que las naves "se desmantelen" víctimas del abandono y los actos vandálicos: "No queremos que nada perjudique al proceso de liquidación, iría en nuestra contra para el pago de los salarios que se nos adeudan", destacan. Las naves de Mieres están a la venta por un total de seis millones de euros. La de Loredo alcanza los 4,5 millones, mientras que la de Vega de Arriba se anuncia en 1,5 millones. Tanto sindicatos como gobierno local (IU) han propuesto que los precios se ajusten al máximo para intentar atraer a los compradores y dar una nueva vida a las instalaciones.