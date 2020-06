Las fiestas de El Carbayu solo mantienen las celebraciones religiosas

El programa de las fiestas de Nuestra Señora de El Carbayu, patrona de Langreo, queda limitado este año a la novena, la misa y la procesión. La crisis sanitaria debida a la propagación del coronavirus provoca que no habrá verbenas ni reparto del bollu a los socios ni la tradicional comida campestre que reúne a langreanos y visitantes alrededor de la ermita cada 8 de septiembre.

Además, tampoco se entregarán los premios "Langreanos de Honor", que cada año concede la Sociedad de Festejos y Cultura "Nuestra Señora de El Carbayu" en colaboración con el Ayuntamiento de Langreo. Ambos acordaron ayer anular el resto de los actos. La decisión quedó confirmada en una reunión entre el presidente de la Sociedad de Festejos Nuestra Señora de El Carbayu, Julio González, y la Alcaldesa, Carmen Arbesú.

"Suspendemos las fiestas con todo el dolor de nuestro corazón, pero no se dan las condiciones sanitarias para organizarlas de una manera normal y segura. Cancelarlas es lo más prudente que podemos hacer", señaló González. La regidora lamentó la pérdida de la fiesta, que es de interés turístico regional, pero estuvo de acuerdo en que existen motivos para tomar esa decisión. Arbesú señaló que "por su forma y su orografía, los alrededores de la ermita no permiten las medidas de distanciamiento social. No podemos correr el riesgo de reunir a centenares de personas". El colectivo no cobrará este año la cuota a los socios.

La novena comenzará el 30 de agosto y durará hasta el 7 de septiembre con misas por la mañana y por la tarde: a las 6.30 y a las 18.30 horas. El día 8 se celebrará la misa mayor a las 13.00 horas. Si las circunstancias lo permiten se mantendrá la procesión con la imagen de la Virgen de El Carbayu acompañada por una banda de gaitas.

En el interior de la ermita, cuyo aforo estará limitado al 75% del habitual, será obligatorio el uso de mascarillas. El coro actuará con una separación de 1,5 metros entre sus miembros y de cuatro metros con el público. Este año se entregará una certificación a todos los romeros que acrediten haber asistido a la novena todos los días.