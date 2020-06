Barbón exige inversiones a las eléctricas ante el proyecto de Iberdrola para Velilla

"Las empresas eléctricas no pueden cerrar las térmicas e irse de rositas sin ningún tipo de inversión en el territorio", aseguró ayer el presidente del Principado, Adrián Barbón, después de que Iberdrola comunicase que invertirá 300 millones de euros en la "transformación verde" de Velilla (Palencia) tras la clausura de las instalaciones. Este anuncio se suma al que Endesa plantea para la central de carbón de Andorra, en Teruel, con una inversión de más de 1.487 millones de euros en una planta solar y eólica, mientras Langreo espera por proyectos alternativos a la clausura de las instalaciones de Lada, propiedad de Iberdrola. En la misma situación se encuentra la planta de Soto de la Barca (Tineo), gestionada por Naturgy.

Esta "reivindicación" del Gobierno central, subrayó Barbón, tiene que ir acompañada "de la negociación política del Ministerio de Transición Ecológica". El departamento que dirige Teresa Ribera, añadió, "está consiguiendo que algunas empresas ya anuncien inversiones", aludiendo a continuación a las de las centrales de Velilla y Andorra.

El mensaje de exigencia de inversiones a Iberdrola y a Naturgy por el cierre de las centrales térmicas fue trasladado, manifestó el jefe del ejecutivo autonómico, "a la Vicepresidenta cuarta del Gobierno de forma reiterada pero también en el Parlamento, en la calle, en público y en privado". "No puede ser que cierre una térmica y que no haya ninguna actividad compensatoria. Nosotros de ahí no nos vamos a mover como Gobierno del Principado", dijo Adrián Barbón.

La alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, afirmó, en contestación al portavoz de Unidas por Llangréu, que habló de pasividad de las dos administraciones, regional y local, que el ejecutivo municipal "se está moviendo porque es un tema de máximo interés pero no se anuncian todas las reuniones a bombo y platillo". "Si a alguien hay que acusar de pasividad no será al gobierno local ni al Principado, pero sí a la empresa", aseveró la regidora. Explicó Arbesú que en varias reuniones de Iberdrola con el Ayuntamiento y el Principado "se han pedido proyectos para Langreo después de todo lo que se ha aportado". Pero la eléctrica "no ha presentado ningún proyecto".

"Ha habido contactos, pero no hay entendimiento", señaló la Alcaldesa. Indicó además que Jesús Sánchez "conoce la situación de la empresa por su trayectoria profesional y lanza acusaciones injustas ya que se trata de una negociación entre tres partes, Ayuntamiento, Principado y empresa". "En la etapa de IU y Somos en la Alcaldía tampoco se concretaron proyectos", recalcó Arbesú.

La secretaria general de CC OO del Nalón, Esther Barbón, afirmó que Iberdrola "tras más de 60 años aquí no se puede marchar dando un portazo". "Desde el primer momento exigimos un plan alternativo para la cuenca del Nalón y esperamos cuanto menos lo mismo que en Velilla", apuntó, antes de remarcar: "Seguiremos reivindicando y movilizándonos, pero ahora le toca el turno a los gobiernos". Esther Barbón señaló que el anterior Gobierno regional habían presentado proyectos pero que desconoce qué ha pasado con ellos.

Expresó además su satisfacción, compartida por el secretario de UGT en el Nalón, Ángel García, por la inversión en Velilla, "una zona en declive como la nuestra". "No entendemos por qué en un lugar como Lada donde hay infraestructura, terreno y trabajadores, todos los elementos necesarios para desarrollar un proyecto, no se hace", indicó García. El sindicato UGT se pregunta "si hay algún conflicto de otra índole que impida que la empresa invierta aquí".

La portavoz municipal del PP en Langreo, María Antonia García, aseguró que "nuevamente se margina a Langreo". "Esperaba que el presidente del Principado (Adrián Barbón) y el equipo de gobierno municipal hiciesen un poco de fuerza o presionase pero ni lo uno ni lo otro", destacó. Considera la edil que las administraciones regional y local tendrían que ser "más beligerantes y combativos" para lograr un proyecto alternativo de Iberdrola tras el cierre de la térmica. Luis Fernández, portavoz de Ciudadanos, espera que "tanto el gobierno local como el regional pongan su empeño para que la empresa busque una alternativa".

En Velilla, construirá uno de los mayores complejos fotovoltaicos de España entre otros proyectos que crearán, calcula la compañía, más de 4.000 empleos.