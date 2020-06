Finaliza la retirada del agua estancada y la limpieza del soterramiento de Langreo

El Principado acometerá labores de "revisión, mantenimiento y puesta a punto" de todas las obras e instalaciones del soterramiento de Langreo para que "se encuentren en buen estado" para la entrega al Adif, prevista para este verano. Estas labores se sumarán a la retirada del agua estancada y la limpieza de residuos de las rampas de acceso, tareas ya ejecutadas.

Así lo expresó el Gobierno regional en la respuesta a la pregunta planteada en la Junta por Podemos. El anuncio no ha convencido al diputado de la formación Daniel Ripa. "La respuesta no se corresponde con la realidad. El Principado explica en la contestación lo que ha hecho, pero cualquier vecino puede ver que lo que se ha hecho es un lavado de cara. El cierre perimetral se sigue cayendo, sigue habiendo suciedad y un foco insalubre, y sigue entrando agua, aunque menos. No es de recibo que, junto a los retrasos, el Principado deje empeorar la situación de esa zona y ponga en riesgo la seguridad de la gente y la salubridad de los vecinos"