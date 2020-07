En "estes explanaes yo toy viendo un concierto", afirma Piñán

La consejera de Cultura, Berta Piñán, aseguró que habrá "un programa lúdico y cultural" en Valgrande-Pajares. Es más que una intención y esperan que sea realidad ya este verano, a pesar de que la situación no es la más propicia por la crisis sanitaria del covid-19. "En estes explanaes yo toy viendo un concierto", aseguró la responsable regional. Si no es este año, será en la próxima edición. Lo que no quita que se preparen actividades de menor envergadura. Sobre la mesa está un plan "reactivador" de la zona, afirmó Piñán, y también "el propio plan director de la estación". "Tenemos muchas ideas y esperamos hacerlas realidad a medio y a largo plazo", reiteró la consejera de Cultura en la inauguración del "bike-park".