"Lo pondremos todo para que la etapa de la Vuelta discurra con normalidad"

Ana Díaz (Riosa, 1970) solo tiene un deseo tras este primer año de mandato: salud para el municipio. Podría sonar a tópico, a vacío de ideas, si no fuera porque el concejo -como el resto del país- acaba de superar una dura embestida de la crisis sanitaria del coronavirus. "Lo hemos hecho bien", afirma la dirigente local, sentada en su sillón de Alcaldía. No relaja el gesto, ni esconde el miedo a posibles rebrotes ni está satisfecha con el trabajo del resto de la Corporación. Por eso, matiza a renglón seguido: "La oposición ha estado desaparecida", afirma rotunda.

La relación entre el gobierno local de IU y la oposición ha sido tensa ya desde el anterior mandato, cuando Ana Díaz se convirtió en la primera mujer alcaldesa en la historia de la democracia en las Cuencas. Espera que estos meses tan desasosegados que acaban de pasar sirvan para que haya más unión y el trabajo en equipo: "Es lo que nos puede salvar". Además, este otoño puede ser un buen momento para el municipio: el alto del Angliru volverá a ser final de etapa de la Vuelta Ciclista a España. La cita está prevista para el mes de octubre.

-¿Cómo valora este primer año de mandato?

-Llevábamos cuatro años gobernando ya en Riosa, estábamos muy satisfechos con nuestra gestión y los vecinos nos dieron la razón en las urnas. Tras las elecciones, con la mayoría absoluta que conseguimos, empezamos el mandato con mucha ilusión. La crisis del covid-19 lo ha complicado todo. Pero seguimos teniendo muchísimo trabajo y muchísimas ganas, es lo importante. A pesar de todo, valoramos que ha sido un buen año.

-¿Qué saca de positivo de esta experiencia?

-Agradezco muchísimo el trabajo de la plantilla municipal. Llegamos a tener el Ayuntamiento con una única persona en presencial, los demás teletrabajando. Nunca se paró de trabajar, eso quiero dejarlo claro. Pero se hizo muy difícil para todos. Hubo mucha incertidumbre, muchas cosas que no sabíamos cómo atajar.

-Un ejemplo...

-Hay muchos, pero creo que estábamos todos los ayuntamientos pequeños en esta misma situación. Dejaron en manos de la Alcaldía o del equipo de gobierno decisiones que son difíciles de tomar. Tuvimos que tomar decisiones prácticamente imposibles. Hemos salido adelante.

- ¿Cree que se les exigió demasiado?

-No es que nos exigieran demasiado. Es que los ayuntamientos grandes tenían grandes problemas por la crisis del coronavirus y los ayuntamientos pequeños también teníamos problemas muy grandes para nosotros. Es muy difícil gestionar algo tan brutal, nadie lo esperaba. Hemos tomado decisiones difíciles. Ahora mismo no hemos abierto la piscina, tampoco el polideportivo. Los parques infantiles se abrieron hace unos días, tiempo después de que se permitiera desde el Gobierno central. Se nos tachará de demasiado prudentes. Pero en Riosa preferimos que se nos tache por pecar de prudencia que de imprudencia.

-Riosa es, junto a Sobrescobio, el único municipio de las Cuencas sin casos positivos hasta el momento.

-La suerte nos acompañó, pero el trabajo tan intenso que se hizo tuvo mucho que ver. Los parques infantiles se cerraron antes de que el Gobierno central lo decretara, entre otras medidas sanitarias que estaba en nuestra mano tomar antes de que se decretara el estado de alarma. También mantuvimos informada a la ciudadanía en todo momento y recordándoles las normas en cada una de las fases de la "desescalada".

- ¿Cómo definiría la respuesta de los vecinos?

-Tuvieron una respuesta ejemplar. Desde el Ayuntamiento gestionamos a un grupo de mujeres que hicieron mascarillas con una inmensa solidaridad. Fue un gran trabajo en equipo, todos los vecinos del concejo recibieron mascarillas gracias a ellas. Es solo un ejemplo de lo que se ha volcado la sociedad riosana en los últimos meses. Estoy segura de que esta crisis va a marcar un antes y un después en todo el mundo, también en Riosa. Aquí sacó lo mejor de casi todos.

- "Casi", dice, ¿de quién cree que esta situación no ha sacado lo mejor?

-La oposición en Riosa estuvo totalmente desaparecida durante la crisis del covid-19, me gustaría dejarlo claro. No hubo absolutamente ninguna colaboración y esto ha sido muy triste para los que formamos el gobierno local. Sí es cierto que el portavoz del PSOE me llamó un par de veces para valorar el trabajo que se estaba haciendo desde el Ayuntamiento. Pero colaboración, ayuda, aportaciones o interés real por lo que estaba pasando no hubo.

- ¿Y, después de esto, cómo es la relación con los grupos de la oposición?

-En este mandato estamos más tranquilos que en el anterior, pero la raíz de las discrepancias que tuvimos sigue ahí. Hemos recibido muchas críticas y poco apoyo. Ahora que las cosas están mejor (en referencia a la crisis del coronavirus), se manifiestan pidiendo información de gastos, de facturas... la historia de los años anteriores. La misma historia que en el anterior mandato.

-¿Y cómo lo valora en este momento?

-Creo que esta situación está poniendo a la oposición de Riosa en muy mala posición. El gobierno local, los vecinos y la plantilla municipal estuvimos trabajando a diario. Todos, yo también, metiendo mascarillas solidarias en todas las casas. Buzón a buzón. Puerta a puerta. Ellos estuvieron totalmente desaparecidos. Ahora llegan para pedir explicaciones y por supuesto que las recibirán, como siempre se ha hecho. Habrá un Pleno para dar cuenta de todo. Pero tengo que decir que los vecinos de Riosa y los trabajadores respondieron, los dos grupos de la oposición no.

-Con la vista puesta en el futuro, ¿cómo espera el gobierno la llegada de la Vuelta a El Angliru?

-Con ilusión. Ya se ve mucho ciclista en la zona, prácticamente a diario, y esperamos que la Vuelta pueda venir al Angliru. No solo porque el final de etapa sea aquí, también porque significará que todo está mejor y que hemos superado o estamos superando ya del todo esta terrible crisis sanitaria. Desde el Ayuntamiento pondremos todo nuestro empeño en que todo salga bien y no cause ningún problema más a la situación que ya tenemos.

- También tienen en cartera el proyecto de descontaminación de la mina de Texeo, ¿en qué momento está?

-Solo falta que los fondos mineros lleguen a Riosa. Es lo que esperamos en este concejo, como el resto de municipios de las Cuencas mineras. El gran proyecto que tenemos en vista para las minas de Texeo está listo, el Ayuntamiento lo hizo dentro de los plazos que se le impusieron. Ahora solo queda esperar por esos fondos que nos pertenecen para poder acometer la descontaminación y ejecutar en esa zona un proyecto importante de turismo y desarrollo para Riosa.

-Su deseo para los tres próximos años de mandato.

-Lo primero, superar el coronavirus. Volver a la normalidad, o a la normalidad que sea posible. Tener salud, que sanitariamente estemos mejor y podamos avanzar y volver a trabajar. También que sigamos manteniendo los contagios a cero, como hemos conseguido hasta ahora. En cuanto a proyectos, tenemos muchos. Tenemos ganas de trabajar y la esperanza de que todo mejore.