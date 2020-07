Vecinos de Bustiello exigen rehabilitar el sanatorio minero: "Se cae a cachos"

C. M. B.

Participantes en la concentración de apoyo al antiguo sanatorio del poblado minero. C. M. B.

Los vecinos de Bustiello han dicho "basta". Hartos de ver como "se cae a cachos" el antiguo sanatorio del poblado minero, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2017, se han unido en una plataforma que exige "reformarlo y darle contenido". Una reclamación que apoya el Ayuntamiento y que ayer se visualizó con una protesta en el entorno del inmueble. Acudieron el secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa, junto a otros responsables regionales de la formación morada. También representantes de la Corporación. El concejal de Cultura, Juan Ponte (IU), recordó que el inmueble es de titularidad regional, que respaldan la petición vecinal y que desde el Ayuntamiento trabajan para mejorar el poblado "dentro de nuestras competencias".

Manuel Alberto Vicente actuó ayer como portavoz de la Plataforma "Salvemos el sanatorio de Bustiello". Ante las más de cien personas que se reunieron en la protesta, leyó un comunicado que reclamó que "el sanatorio se rehabilite y, para no caer en errores previos, se le de un uso sostenible". "Somos conscientes de que el momento socioeconómico actual no permite grandes alegrías, pero el sanatorio ofrece oportunidades que la Administración tiene que tener en cuenta". Y añadió: "No es de recibo que, ante nuestra exigencia de reparación se responda con un 'para qué'". Desde la Plataforma reclaman una obra en profundidad que culmine con un proceso de consulta ciudadana para decidir el contenido "sostenible" que darán al sanatorio.

La obra de reparación, si llega, no será baladí. Lleva sin reformarse en profundidad cerca de tres décadas. La última actuación fue una escuela taller que recuperó el esplendor del sanatorio. Vidrieras que ahora están rotas, elaboradas puertas de madera que ahora están astilladas. "Es una impotencia verlo caer a cachos", clamó el portavoz de la plataforma. Y más, añadió, cuando "hace solo tres años que se catalogó como BIC por el Principado. Desde entonces hubo robos y actos vandálicos. Ese BIC, ahora, es casi una ruina.