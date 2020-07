Aumenta la llegada de cicloturistas a Lena por el "miedo" a salir de España por el covid-19

"Lena destino ciclista". Y, este verano, más que nunca. El concejo, que lleva ya años explotando el turismo sobre dos ruedas, ha registrado esta temporada un incremento de cicloturistas de toda España. El motivo parece ser el "miedo" a viajar al extranjero por la crisis sanitaria del coronavirus. Desde el sector hostelero reciben con satisfacción esta oportunidad y reclaman a las administraciones que reparen y mantengan en buenas condiciones las carreteras del municipio: "Debemos dar buena imagen".

Y no solo eso. El presidente de Asturcentral, Luis Núñez, recordó que hay varias reivindicaciones sobre la mesa. "Los vecinos del parque de las Ubiñas llevan años sufriendo las pésimas condiciones de la carretera. A esto se suma una mayor afluencia de cicloturistas, que puede sumar peligrosidad a la carretera", destacó. Desde el punto de vista de la práctica del deporte y también de la estética, añadió el portavoz del sector, "no podemos tener las carreteras llenas de maleza y con baches. No hablamos de obras de gran envergadura, en la mayoría de los casos, sino de prestar atención".

Con obras o sin ellas, los cicloturistas llenan el municipio. Roberto Menéndez, presidente del Club Puerta de Asturias, confirmó que "este verano recibimos más ciclistas de fuera. El motivo principal, al menos el que nos han expuesto hasta ahora, es el miedo a salir fuera de España por la crisis sanitaria del coronavirus". "Deportistas que antes aprovechaban para irse a Francia, a Italia o a otros países, ahora prefieren quedarse en España y Lena es el municipio perfecto para la práctica del ciclismo", señaló.

Tan perfecto que el Ayuntamiento puso en marcha hace ya más de un lustro la campaña "L.lena destino ciclista". Incluye mejoras en la señalización y facilidades para los establecimientos que acondicionen sus locales para recibir a los que llegan sobre dos ruedas. Además, cuentan con información de rutas para deportistas de todos los niveles.