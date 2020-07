Ana Jambrina gana un concurso nacional de fotos del confinamiento

Ana Jambrina confiesa que se sentía frustrada cuando se asomaba a aplaudir a los sanitarios en lo más duro de la pandemia y no encontraba a nadie enfrente. Su casa está junto al parque Antonio García Lago, en La Felguera, y los árboles no baten palmas. La desazón aumentaba porque, al ser fotógrafa, no podía retratar los rostros del confinamiento, como sí hacían otros compañeros.

Hasta que un día dejó de mirar al frente y lo hizo hacia arriba. "Yo vivo en un segundo y hay una vecina del cuarto que se llama Doly Candanedo, que sí salía aplaudir. Le pedí permiso y la retraté", relata Jambrina.

El disparo no pudo ser más certero. Con esa única foto, Jambrina se ha alzado con el primer premio del concurso "CONFINamiento Covid-19", convocado por Afsur (Asociación Fotográfica del Sur, con sede en Cádiz) y al que concurrieron 11.113 imágenes de todo el país. "De la foto me gusta mucho lo que transmite el rostro de Doly y la composición de líneas y reflejos del edificio", apostilla la autora.