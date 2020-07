Langreo condenará la violencia machista con señales en cuatro rotondas de acceso al concejo

Langreo expresará su compromiso con la erradicación de la violencia machista en cuatro carteles que se incorporarán a partir de hoy viernes, 17 de julio, a la señalización de tráfico del concejo. El Ayuntamiento instalará en cuatro rotondas que constituyen los principales puntos de acceso rodado a los distritos del concejo otros tantos rótulos con la inscripción "Langreo libre de violencias machistas". El acto inaugural tendrá lugar a las 18.00 horas en la glorieta de entrada a Ciañu. A continuación, a las 19.00 horas, la monologuista y activista feminista Pamela Palenciano representará al aire libre en el centro de Sama su obra "No solo duelen los golpes". La actuación se desarrollará delante del Mural de la Igualdad creado por el artista Jack Babiloni en una pared de la calle La Industria. Las cuatro señales se instalarán en Ciañu, en la rotonda que separa los distritos de La Felguera y Barros, en Riaño y en la entrada a Sama desde la glorieta situada en las inmediaciones del pozo Fondón. Su colocación forma parte de la campaña "Langreo libre de violencias machistas "promovida por la Concejalía de Igualdad y el Centro Asesor de la Mujer del municipio.

La actuación de Pamela Palenciano rematará una tarde dedicada a hacer realidad uno de los objetivos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género: hacer visible el problema para concienciar a la sociedad contra él y poder prevenirlo. Reconocida activista del feminismo, la actriz utiliza su propia experiencia de víctima de una relación que acabó en violencia de género como fuente de humor ácido para poner en cuestión los planteamientos del amor romántico que están en la base de numerosas conductas machistas. Representa su monólogo tanto en institutos como en teatros para impactar con su contenido a jóvenes y personas adultas por igual.



Señales de lucha contra el machismo

Melania Montes

Concejala de Igualdad

La instalación de las señales que declaran Langreo como municipio libre de violencias machistas proclama ante residentes y visitantes la voluntad compartida por el Ayuntamiento y la ciudadanía de eliminar de nuestros distritos y nuestros pueblos esa lacra que arrebata la vida y la libertad a las mujeres. Es un acto simbólico, por supuesto. Ojalá bastara con colocar unos cuantos letreros para detener los feminicidios, el acoso, los malos tratos, la agonía diaria que sufren tantas víctimas en todo el mundo.

Pero lo que hacemos este viernes no es un acto gratuito ni vacío. Es la coronación de la enorme labor diaria que hacen las trabajadoras del Área de Igualdad. Es la expresión de un compromiso que no se apagó ni durante el confinamiento. En julio recuperamos las concentraciones contra la violencia machista que se organizan delante del Ayuntamiento el primer lunes de cada mes. Pero, de manera telemática, esas protestas no desaparecieron ni en los momentos más estrictos del encierro en casa. Este año también hemos visto incorporar las paradas a voluntad en los buses nocturnos que recorren el Valle del Nalón. Y en los próximos meses se organizarán cursos de uso de redes sociales para mujeres que aún no están presentes en ellas, además de actividades contra la violencia de género en los colegios.

Hoy no es 8M ni 25N. Pero todos los días pueden serlo, porque todos los días son importantes y cuentan para plantar cara al machismo. Langreo lo demostrará esta tarde.