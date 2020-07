Las ayudas a los autónomos aún deben esperar en Mieres, denuncia el PP

El PP de Mieres criticó ayer la tardanza que acumula la tramitación municipal de las ayudas que concederá el Ayuntamiento a empresarios y autónomos que se hayan visto afectados por las medidas vinculadas a la crisis sanitaria el covid-19. El portavoz municipal, Fernando Hernández, recordó que estas subvenciones fueron comprometidas hace ya tres meses. Lamenta que la aprobación de las bases para la concesión no se vaya a abordar en el Pleno del 23 julio. "En su momento creíamos que, ante una situación de emergencia, urgente y prioritaria, el gobierno local pondrían todo su interés y capacidades para solventar las bases cuanto antes". El PP afea a los gestores de IU "el nulo interés que el Ayuntamiento de Mieres está demostrando para apoyar la economía local y mantener abiertos los comercios y no agravar más, cerrando o no incorporando a su personal, el enorme problema del paro que padece Mieres".