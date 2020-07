Turón despide a Juan Luis Varela con un funeral a ritmo de blues

El valle de Turón despidió ayer a uno de sus vecinos más ilustres. Juan Luis Varela falleció el pasado 11 de junio a causa de la enfermedad que padecía. Por culpa de las medidas restrictivas implantadas tras la crisis sanitaria, el reconocido y apreciado artista no pudo tener entonces más que una despedida íntima. La deuda pendiente con el artista se saldó ayer en la parroquia de San Martín de Turón. En el funeral también se recordó la figura de su madre, María Teresa Fernández, fallecida posteriormente, el 12 de julio, a los 99 años.

El oficio religioso reunió a decenas de personas. Estuvo presente el alcalde, Aníbal Vázquez, al frente de una nutrida representación de la Corporación local.

El desaparecido artista nació en el popular barrio de "Los Cuarteles" de Turón en 1951. Sus amigos subrayan que podía haber recorrido el mundo con su talento, pero optó por mantenerse ligado a su valle, "para el que trabajaba incansablemente de manera desinteresada". No hubo año que los vecinos del viejo y castigado valle minero no disfrutaran de su cartel para las fiestas del Cristo de la Paz. También era en Turón el lugar en el que impartía su disciplina. Muchos han sido los que han acudido a sus clases y disfrutado de sus conocimientos.

Entre sus múltiples exposiciones destacan "Paisajes y Paisanajes I y II", "Mártires de Turón" y "Soledades y Encuentros I y II", entre otros.

La otra pasión que tenía Varela era la música. No había tarde que no se escuchara en el valle las notas de un blues salidas de su saxofón, al que acariciaba con ternura en su estudio de La Veguina. Tal era su entusiasmo que le llevó a la Escuela de Música para mejorar su técnica, donde pasó a formar parte de la "Big Band de Mieres". Fue esta banda la que ayer también quiso despedirse, entonando al comienzo de la misa el mítico "What a wonderful world", de Louis Armstrong. Un momento que se vivió con contenida emoción en el templo.

El pesar por la irreparable pérdida iglesia se sintió ayer en una iglesia abarrotada y triste. Su retrato, junto al de su madre y su preciado saxofón, reposaban en el altar de San Martín. En este caso cabe el dicho de que solo mueren aquellos que son olvidados. Juan Luis Varela, más conocido como "el pintor de Turón", deja una huella intachable que siempre será recordada y respetada.