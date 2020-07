La eliminación de zonas de aparcamiento genera quejas en Pola de Lena

El problema de la falta de aparcamiento se ha convertido en un asunto controvertido en Pola de Lena. Las medidas de seguridad surgidas con la crisis del coronavirus y la rápida aplicación de la Ley Europea de Accesibilidad provocan malestar entre los vecinos que, en general, se sienten descontentos con la gestión y las últimas decisiones tomadas por parte del Ayuntamiento. Piden una programación similar a la que se aplica en el Ayuntamiento de Mieres, donde la eliminación de ciertas bolsas de estacionamiento en el eje comercial ha estado acompaña por el desarrollo de nuevos aparcamientos públicos.

Los aparcamientos gratuitos habilitados en años anteriores en las calles Hermanos Granda y Corporaciones de Lena "son escasos en comparación con los que se han eliminado", comenta Zuriñe García, vecina de un pueblo del concejo. La reducción de plazas en el casco urbano se puso en marcha como solución a las medidas restrictivas ocasionadas tras el covid-19 y por una "apresurada" aplicación de la ley de Accesibilidad. "Tardo el doble de tiempo en aparcar el coche para ir a mi casa", señala José Antonio Fernández, vecino de la Pola.

La peatonalización de la calle Luis Menéndez Pidal ahonda en el problema. La supresión de cinco plazas que aún no fueron reubicadas aumenta el enojo en la población. No es ese el único problema. "Hay un gran caos de circulación en esta calle y bastante me parece que tarda en suceder un accidente", comenta Juan José Rodríguez en referencia a la señalización urbana de obra que parece se convertirá fija.

En esta problemática también se sienten perjudicados comerciantes y hosteleros. "Mi terraza se trasladó al medio de la calle y, cuando llueve, queda totalmente inservible. A día de hoy, no sé si se quedará aquí o no. No dan ninguna solución", señala Rosa Rubio, propietaria de Restaurante La Fragata. Otra de las desventajas ligada a la carencia de estacionamiento es la incomodidad que pueden percibir los visitantes de fuera del municipio. Así lo comenta Avelino Bayón, gerente de Peluquería Avelino: "Se necesitan bastantes más plazas de aparcamiento para que así pueda venir a nuestros comercios la gente que no es de Pola de Lena".

"Corresponde al Ayuntamiento de Lena y al gobierno local favorecer una convivencia eficaz entre vecinos, comerciantes y el urbanismo público", señala otro conocido comerciante. El sector reclama que toda reorganización vial debe estar precedida de un estudio previo "que valore ventajas y desventajas de cada medida que se adopte".